Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 21 апреля, вернул нашумевшее "генеральское" фото для обложки на своей официальной странице в Facebook.

Снимок, который был сделан на День Независимости Украины перед военным оркестром ВСУ уже появлялся в профиле президента, однако после ажиотажа и волны критики его сменили (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Нашлись те, кому фото показалось очень удачным: "Приятно взглянуть на человека", однако большинство пользователей снова рассмотрели на нем пафос и потребовали ответов на острые вопросы: изменения в стране, посадки и масштабные пожары. "Когда все пропало, меняй фото", – потроллили президента.

Зеленский вернул "генеральское" фото в соцсеть Facebook Владимира Зеленского

Скриншот

В комментариях напомнили о "званиях" для Зеленского. Президента называли "генералиссимусом" и "настоящим генералом".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленского жестко раскритиковали за жизнерадостное фото на его страницах в соцсетях. Пользователи упрекнули главу государства в том, что его скорбь в постах с соболезнованиями в связи с катастрофой самолета МАУ выглядит неискренней.