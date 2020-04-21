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21 апреля • обновлено в 09:28
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Зеленский вернул в соцсеть "генеральское" фото и вызвал ажиотаж

1.4т
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Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 21 апреля, вернул нашумевшее "генеральское" фото для обложки на своей официальной странице в Facebook.

Снимок, который был сделан на День Независимости Украины перед военным оркестром ВСУ уже появлялся в профиле президента, однако после ажиотажа и волны критики его сменили (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Нашлись те, кому фото показалось очень удачным: "Приятно взглянуть на человека", однако большинство пользователей снова рассмотрели на нем пафос и потребовали ответов на острые вопросы: изменения в стране, посадки и масштабные пожары. "Когда все пропало, меняй фото", – потроллили президента.

Зеленский вернул "генеральское" фото в соцсеть

Зеленский вернул "генеральское" фото в соцсеть

Facebook Владимира Зеленского

"Генералиссимус!" Зеленского подкололи за пафосное фото

Скриншот

В комментариях напомнили о "званиях" для Зеленского. Президента называли "генералиссимусом" и "настоящим генералом".

"Генералиссимус!" Зеленского подкололи за пафосное фото
"Генералиссимус!" Зеленского подкололи за пафосное фото
"Генералиссимус!" Зеленского подкололи за пафосное фото
"Генералиссимус!" Зеленского подкололи за пафосное фото
"Генералиссимус!" Зеленского подкололи за пафосное фото
"Генералиссимус!" Зеленского подкололи за пафосное фото
"Генералиссимус!" Зеленского подкололи за пафосное фото
"Генералиссимус!" Зеленского подкололи за пафосное фото
"Генералиссимус!" Зеленского подкололи за пафосное фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленского жестко раскритиковали за жизнерадостное фото на его страницах в соцсетях. Пользователи упрекнули главу государства в том, что его скорбь в постах с соболезнованиями в связи с катастрофой самолета МАУ выглядит неискренней.

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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