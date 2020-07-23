Зеленский верит в полное прекращение огня на Донбассе: слово за 'нормандской четверкой'

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что соглашение о полном прекращении огня на Донбассе с 27 июля должно быть подписано лидерами стран "нормандской четверки", что повысит его статус и увеличит шансы на соблюдение достигнутых договоренностей.

Об этом Зеленский заявил во время общения с представителями СМИ у КПВВ "Станица Луганская" в рамках рабочей поездки на Донбасс, сказано на сайте главы государства.

"У нас действительно много профессионалов, которые находятся в постоянных переговорах в формате заседания ТКГ (Трехсторонней контактной группы) и которые договорились про очень серьезный шаг для всей нашей страны – постоянное прекращение огня.

Этот документ сейчас ожидает подписания всех сторон Нормандской группы. Верю в то, что все стороны – Украина, Франция, Германия и РФ – подпишут, и с 27 числа, верю, что может наступить момент, когда будет постоянное прекращение огня", – рассказал президент.

Зеленский также отметил, что в случае обстрелов украинских военных на Донбассе они всегда отвечают и очень мощно.

Как писал OBOZREVATEL, в среду, 22 июля на заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) договорились о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 00:01 27 июля.