Зеленский: вас называли зелеными кнопочками, принтерами и тамадами – я горжусь этим!

Выступая на съезде партии "Слуга народа", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гордится тем, что сделали депутаты монобольшинства в Верховной Раде.

Он отметил, что прошедший год был непростым, но “мы выстояли”. Президент напомнил депутатам о том, сколько было "грязи и лжи" в их адрес.

"Вас называли зелеными кнопочками, бешеным принтером. Я горжусь этим. Говорили, что к власти пришли тамады. Что-то говорили про фотографов. Все это не вспомнят никогда следующие поколения. Останутся только наши дела. И наш с вами результат", – сказал Зеленский.

Он также назвал партию "Слуга народа" драйвером знаковых и исторических для Украины решений.

Среди них Зеленский отметил снятие депутатской неприкосновенность, искоренение кнопкодавства, принятие закона об импичменте президента, отмену мажоритарки.

По словам президента, "слуги народа" сформировали правительство, не продавая ни одного портфеля, приняли бюджет вовремя и без политических "хотелок", сделали украинцев хозяевами своей земли.

Также глава государства отметил, что Верховная Рада нынешнего созыва "пока что" далеко не всё сделала, но "пока что" не заслужила и роспуска.

"Год назад, в первый день вашей работы под куполом я сказал, что эта Верховная Рада точно войдет в историю Украины, но, правда, есть два варианта: как парламент, который сделал всё, что не сделали политики за все 28 лет, или как парламент, который просуществовал меньше всего. Можно ли сказать, что вы уже прошли первый путь? Пока что нет. Но ключевое, мне кажется, слово "пока что". Можно ли сказать, что вы движетесь ко второму сценарию? Пока что также нет, слава богу. Но ключевое – "пока что", – сказал Зеленский.

Также он подчеркнул, что в стране такая ситуация, которая позволяет всем "быть в тонусе".

"Много сделано, но расслабляться рано. Много не сделано. Поэтому также расслабляться рано", – заявил он.

По мнению президента, монобольшинство партии "Слуга народа" в Верховной Раде по-прежнему существует.

"Всем, кто говорит, что монобольшинство – всё, что его не существует, я советую внимательно смотреть на табло, где неизменно появляются 226, 235, 240 голосов именно от партии "Слуга народа", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 31 августа, прошел внеочередной съезд партии "Слуга народа", где представили кандидатов на должности глав областных центров Украины.