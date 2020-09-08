Зеленский в Житомире "полетал на космолете". Фото

Президент Украины Владимир Зеленский совершил полет на симуляторе космолета во время своего визита в Житомирскую область.

Находясь в Житомире, глава государства 8 сентября посетил Музей космонавтики имени Королева, сообщается на сайте Офиса президента (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Глава государства ознакомился с историей космонавтики и уникальными экспонатами музея. В частности, Владимир Зеленский лично совершил полет на симуляторе космолета", – сказано в сообщении.

Зеленский посетил Музей космонавтики в Житомире. Фото Офиса президента

Во время общения с персоналом, президент поблагодарил за сохранение этого пространства, которое известно не только в Украине, но и за границей.

Также президент заявил, что подписал 8 сентября он подписал указ о присвоении музею статуса "Национальный".

"Это ценность, история. Выдающиеся люди из вашего края многое сделали, чтобы Украины и украинцы были в космосе", – подчеркнул Зеленский.

Зеленский совершил полет на симуляторе космолета в Житомире. Фото Офиса президента

Как сообщал OBOZREVATEL, во время поездки в Днепропетровскую область Владимир Зеленский сделал символический первый удар по мячу в первом поединке предварительного раунда Кубка Украины между "Кривбассом" и "Черкащиной".