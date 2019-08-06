Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир

/ Новости политики

Визит Зеленского в Турцию: раскрыты цели поездки

1.3т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский 7-8 августа посетит Турцию, где проведет встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и Вселенским патриархом Варфоломеем.

О целях визита украинского президента в Анкару и Стамбул рассказал в эфире ObozTV эксперт по вопросам международных отношений Тарас Семенюк.

"Турция является нашим стратегическим партнером. Это визит для фиксации стратегического партнерства, поскольку власть в Украине сменилась. Будет коррекция тактических действий относительного торгового, экономического, социального сотрудничества", – отметил международник.

По словам Семенюка, украинский лидер рассчитывает, что Эрдоган может повлиять и упростить процедуру освобождения политических узников Кремля. Такая же ситуация была в 2017 году, когда благодаря Эрдогану были освобождены крымские татары Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз.

"Думаю, Зеленский будет говорить относительно других узников, потому что ему хочется доказать эффективность на мирной переговорной сцене. Ему надо, чтобы он позиционировал себя не только как реформатор, а как миротворец, который умеет и способен договариваться с Путиным относительно освобождения политических узников", – пояснил эксперт.

Новости
"Покушение на Зеленского": Разумков высказался о "слабой" охране президента

Семенюк также отметил, что встреча президента Украины и Вселенского патриарха будет "фиксацией поддержки дружеских отношений".

"Зеленский занимает нейтральную позицию в религиозных и церковных вопросах в Украине. Он будет балансировать между разными церквями, будет иметь роль независимого наблюдателя. Он не будет защищать одну церковь, но возможно зафиксирует для патриарха Варфоломея, что могут развиваться разные церкви, разные религиозные организации", – отметил он.

Зеленский в Турции: раскрыты цели поездки

president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, поездка в Турцию станет вторым международным визитом Владимира Зеленского. Ранее президент Украины официально посетил Брюссель, где провел встречи с представителями ЕС и НАТО.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персоны
Владимир Зеленский Патриарх Варфоломей Реджеп Тайип Эрдоган Тарас Семенюк
Место
Турция
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
5
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
К стамбульскому попу - зафиксировать свой % от поборов ПЦУ. Иначе - томосу пипец.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Испереживалась вся - не забыл бы красные шортики...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel