Визит Зеленского в Турцию: раскрыты цели поездки

Президент Украины Владимир Зеленский 7-8 августа посетит Турцию, где проведет встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и Вселенским патриархом Варфоломеем.

О целях визита украинского президента в Анкару и Стамбул рассказал в эфире ObozTV эксперт по вопросам международных отношений Тарас Семенюк.

"Турция является нашим стратегическим партнером. Это визит для фиксации стратегического партнерства, поскольку власть в Украине сменилась. Будет коррекция тактических действий относительного торгового, экономического, социального сотрудничества", – отметил международник.

По словам Семенюка, украинский лидер рассчитывает, что Эрдоган может повлиять и упростить процедуру освобождения политических узников Кремля. Такая же ситуация была в 2017 году, когда благодаря Эрдогану были освобождены крымские татары Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз.

"Думаю, Зеленский будет говорить относительно других узников, потому что ему хочется доказать эффективность на мирной переговорной сцене. Ему надо, чтобы он позиционировал себя не только как реформатор, а как миротворец, который умеет и способен договариваться с Путиным относительно освобождения политических узников", – пояснил эксперт.

Семенюк также отметил, что встреча президента Украины и Вселенского патриарха будет "фиксацией поддержки дружеских отношений".

"Зеленский занимает нейтральную позицию в религиозных и церковных вопросах в Украине. Он будет балансировать между разными церквями, будет иметь роль независимого наблюдателя. Он не будет защищать одну церковь, но возможно зафиксирует для патриарха Варфоломея, что могут развиваться разные церкви, разные религиозные организации", – отметил он.

president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, поездка в Турцию станет вторым международным визитом Владимира Зеленского. Ранее президент Украины официально посетил Брюссель, где провел встречи с представителями ЕС и НАТО.

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