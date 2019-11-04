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4 ноября • обновлено в 17:05
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"Зеленский в центре драки": соратник Горбачева предупредил президента

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Российский политолог, историк, соратник президента Советского Союза Михаила Горбачева Виктор Мироненко заявил, что Украина оказалась в центре "скандала" в политикуме США.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому он порекомендовал "не вмешиваться в эту драку", – сказал он в блоге OBOZREVATEL.

Комментируя последние обвинения президента США Дональда Трампа в давлении на президента Украины и угрозу импичмента, он заметил: "В США действительно назрел очень серьезный конфликт между двумя ведущими партиями – Демократической и Республиканской". По мнению политика, этот кризис в США – "очень неприятная штука".

Дональд Трамп, Владимир Зеленский

Дональд Трамп, Владимир Зеленский

"Точно так же очень неприятно то, что по воле случая и, видимо, в силу личных качеств президента США, Украина оказалась в центре этого скандала", – признал Мироненко.

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Вместе с тем он заметил: в интересах Украины "ни с кем не ссориться", а в данном конфликте занимать сдержанную позицию.

"Я не знаю вашего президента, но я бы на его месте не стал этого комментировать. "Был разговор, об этом много говорили, и я не буду комментировать эти обстоятельства в силу того, что за мной стоят интересы страны, которые я должен охранять". Я думаю, что вмешиваться в эту драку в любом случае не нужно, потому что ее исход в США совершенно непредсказуем", – резюмировал Мироненко.

Как писал OBOZREVATEL, 25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку скандального разговора, который состоялся между президентами США и Украины и привел к началу процедуры импичмента. Зеленский признался, что еще в начале лета 2019 года опасался возможного давления со стороны Трампа.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Импичмент Трампа
Персоны
Виктор Мироненко Дональд Трамп Владимир Зеленский
Место
Украина
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Та він так і робить і буде робити.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
трампушка агент кремлевского лилипута
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