"Будем прощаться": президент назвал крайний срок для правительства Гончарука

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министры, которые к концу 2019 года не покажут успешных результатов своей работы, попрощаются с должностями.

На YouTube канале главы государства появился соответствующий ролик с салона авто, в котором он ответил на вопросы, интересующие украинцев, в частности и о Кабмине (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Такого молодого правительства никогда не было. Есть и плюсы, и минусы. Нет опыта в коррупции – это хорошо. Мы же сказали, что будет полная перезагрузка власти. Да это риск, но плюс. Если они не справятся – ждем до конца этого года. Кто не сможет, с теми будем прощаться", – пообещал Зеленский.

Президент назвал крайний срок для Кабмина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский рассказал, что в фракции "Слуга народа" есть простые люди, которые делают ошибки, так как "долго въезжают".

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