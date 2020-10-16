Зеленский в Стамбуле обсудил с Варфоломеем ситуацию на Донбассе

Во время рабочего визита в Турцию президент Украины Владимир Зеленский принял участие в молебне за Украину и с глазу на глаз обсудил со Вселенским Патриархом Варфоломеем ситуацию на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства. Президент принимал участие в мероприятиях вместе с супругой Еленой Зеленской.

Патриарх поблагодарил президентскую чету за визит, который, по его словам, "приносит большую радость", и отметил, что доволен тем, что в Украине постепенно наступает мир.

Зеленский поблагодарил Его Святейшество за личную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Благодарен за все, что вы сделали и делаете для Украины. Для нас важна такая поддержка на пути к миру. Украина - теплая и радушная. Мы все будем очень рады вашему приезду, это будет очень важный визит для Украины", – отметил Зеленский.

Патриарх заявил, что будет рад посетить Украину, когда эпидемическая ситуация стабилизируется. Стороны рассмотрели 30-ю годовщину независимости Украины как возможную дату визита.

Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи с глазу на глаз с Его Всесвятейшеством детально обсудили ситуация в Донбассе.

"Хоть сложно, но есть шаги вперед. К вашему приезду у нас будет возможность продвинуться на пути к миру. И главное - о пленных: на Донбассе, в Крыму и в России - очень хочется, чтобы они вернулись домой", – подчеркнул президент.

"Желаю этого от всего сердца. Чтобы прекратилась боль семей, чьи родственники в плену", – отметил Варфоломей.

Патриарх Варфоломей вручил памятные подарки президентской чете.

Это уже второй визит Зеленского к Вселенского Патриарха. Ранее они встречались в августе 2019 года.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский 16 октября находится с рабочим визитом в Турецкой Республике.