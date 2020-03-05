Зеленский в Санжарах заявил, что Украина объединилась из-за коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Новые Санжары Полтавской области, где 5 марта закончился карантин эвакуированных из Уханя из-за коронавируса.

В комментарии журналисту он заявил, что изначально страна не была готова к тому, что произошло, ведь ранее подобных ЧП не случалось, однако быстро вышла из кризиса (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Зеленский Скриншот видео

"Но страна быстро объединилась. Была искусственная блокировка. К сожалению, Нацгвардия чуть позже получила информацию. Кто-то недоработал. Но Скалецкая молодец. И местные люди со здравым умом все поняли", – сказал президент и похвалил ведомства, которые не допустили потери контроля над ситуацией в Новых Санжарах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украина 20 февраля организовала эвакуацию своих граждан из китайского города Ухань, который стал эпицентром эпидемии коронавируса COVID-19.

На борт самолета взяли 73 человека – среди них как украинцы, так и иностранцы.

На карантин их привезли в Новые Санжары Полтавской области. Там вспыхнули массовые протесты напуганного населения.

5 марта двухнедельный карантин закончился. По этому поводу туда прибыл Зеленский. На Полтавщине с рабочим визитом он проведет два дня.

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