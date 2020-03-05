Главная Новости
5 марта • обновлено в 12:58
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Зеленский в Санжарах заявил, что Украина объединилась из-за коронавируса

3.4т
Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Новые Санжары Полтавской области, где 5 марта закончился карантин эвакуированных из Уханя из-за коронавируса.

В комментарии журналисту он заявил, что изначально страна не была готова к тому, что произошло, ведь ранее подобных ЧП не случалось, однако быстро вышла из кризиса (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Скриншот видео

"Но страна быстро объединилась. Была искусственная блокировка. К сожалению, Нацгвардия чуть позже получила информацию. Кто-то недоработал. Но Скалецкая молодец. И местные люди со здравым умом все поняли", – сказал президент и похвалил ведомства, которые не допустили потери контроля над ситуацией в Новых Санжарах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Протесты в Новых Санжарах" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Протесты в Новых Санжарах Коронавирус
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
12
Комментарии
44
52
Смешно
0
Интересно
7
Печально
10
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кактусов Иван
Кактусов Иван
Объединилась, но на всякий покрышки принесла.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
циничный лжец. Забросать камнями своих сограждан оказывается на новоязе это уже "объединение".
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
иловайский юрий
иловайский юрий
щеню выли?)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги