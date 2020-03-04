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4 марта • обновлено в 16:51
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Зеленский в Раде жестко раскритиковал работу Кабмина

3.3т
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Президент Украины Владимир Зеленский пришел на внеочередное заседание Верховной Рады Украины 4 марта, на котором должны рассмотреть вопрос обновления Кабинета министров Украины, и жестко раскритиковал работу действующего правительства.

В то же время глава страны сказал, что у Кабмина есть и определенные плюсы. Трансляцию ведет телеканал "Рада" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Он заявил, что несмотря на то, что это правительство имеет достижения, есть новые лица, продолжалась активная борьба с коррупцией, но "правда в том, что сегодня украинцам этого мало".

Зеленский в Раде жестко раскритиковал работу Кабмина

Зеленский в Раде жестко раскритиковал работу Кабмина

"Нужны новые мозги и новые сердца... Это правительство знает, что делать, но знать мало – нужно действительно очень много работать. Мы должны признавать ошибки, потому что в день, когда мы окунемся в ванну иллюзий, утонет вся страна", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Яра Дорош
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Глущенко Александр
Глущенко Александр
Цapь xopoший - бoяpe плoxиe?
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1
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XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Раскритиковал что не смешной?
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1
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Колобов Макс
Колобов Макс
Само назначает, само критикует. Замкнутый круг...
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