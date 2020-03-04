Президент Украины Владимир Зеленский пришел на внеочередное заседание Верховной Рады Украины 4 марта, на котором должны рассмотреть вопрос обновления Кабинета министров Украины, и жестко раскритиковал работу действующего правительства.
В то же время глава страны сказал, что у Кабмина есть и определенные плюсы. Трансляцию ведет телеканал "Рада" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Он заявил, что несмотря на то, что это правительство имеет достижения, есть новые лица, продолжалась активная борьба с коррупцией, но "правда в том, что сегодня украинцам этого мало".
Зеленский в Раде жестко раскритиковал работу Кабмина
"Нужны новые мозги и новые сердца... Это правительство знает, что делать, но знать мало – нужно действительно очень много работать. Мы должны признавать ошибки, потому что в день, когда мы окунемся в ванну иллюзий, утонет вся страна", – подчеркнул Зеленский.
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 марта на внеочередном заседании ВРУ парламентарии, кроме законопроектов, намерены рассмотреть вопрос обновления Кабинета министров, а также заслушать отчеты руководителей силовых ведомств.
О том, что Алексей Гончарук на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады Украины 4 марта может подать в отставку, стало известно 29 февраля.
Сам Гончарук заявлял, что рассматривается вариант с отставкой всего Кабинета министров, однако слухи о своем возможном увольнении он опровергал.
По данным соцопросов, 44% украинский высказались за отставку Кабмина во главе с Алексеем Гончаруком, 37% – против.
Новым премьер-министром Украины скорее всего станет нынешний вице-премьер-министр – министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль.
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