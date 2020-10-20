Зеленский в послании назвал два главных приоритета

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что главными приоритетами для него является установление мира на Донбассе и освобождения Крыма от оккупации.

Свою позицию глава государства озвучил во время ежегодного послания к Верховной Раде 20 октября в сессионном зале. Президент подчеркнул, что не будет забывать об указанных вопросах до их решения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мир на Донбассе – и деоккупация Крыма. Мои ключевые приоритеты. К сожалению, в повестке дня "нормандского формата" никогда не было вопроса Крыма. Но он был и есть, и будет всегда в нашей повестке дня", – пообещал Зеленский.

"Пока Крым остается оккупированным, а украинцы и крымские татары там терпят регулярные преследования, мир не должен забыть о Крыме", – подчеркнул президент.

Напомним, свое выступление Зеленский начал с комментирования ситуации с COVID-19 в Украине. Президент подчеркнул, что весенние карантинные меры были вынужденными, поскольку у государства не было резервов для борьбы с пандемией. По его словам, ситуацию с болезнью удалось исправить.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в видеовыступлении для ООН по случаю 75-й годовщины создания организации Зеленский отметил, что оккупация Крыма и война на Донбассе похожи на попытки России вернуться к распределению сфер влияния, в свое время стало причиной Второй мировой войны.