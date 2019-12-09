Зеленский в Париже договорился о новом "нормандском саммите": названа дата встречи

Лидеры стран "нормандской четверки" [Украина, Франция, Германия, Россия] проведут еще одну встрече в течение четырех месяцев.

Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам переговоров в Париже 9 декабря. Канцлер Германии также подтвердила это решение.

Также лидеры "нормандской четверки" согласились с необходимость провести обмен пленными до конца 2019 года по формуле "всех на всех".

Было подтверждено, что "нормандская четверка" будет базировать свою работу на Минских соглашениях.

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский и Путин также провели двусторонние переговоры и общались тет-а-тет около 10 минут. При этом на "нормандском саммите" украинский президент не пожал руку агрессору.

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