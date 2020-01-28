Зеленский в Омане: в ОПУ раскрыли данные о скандальной поездке

В Офисе президента Украины не располагают детальной информацией о визите главы государства Владимира Зеленского в Оман в начале 2020 года.

Об этом говорится в официальном ответе ОПУ, который получили "Украинские новости".

В документе указано, что публичная информация о встречах с ответственным за иностранные дела министром и исполнительным директором государственного Генерального резервного фонда 5-6 января размещена на сайте президента.

Зеленский в Омане

При этом стоимость поездки, и кто сопровождал Зеленского в Омане, должны ответить в Государственном управлении делами и Управлении государственной охраны.

"Информация об остальных затронутых в вашем запросе вопросах отсутствует в Офисе Президента Украины", – сообщили в ОПУ.

Отмечается, что в Офисе так и не ответили, что по чьей инициативе был визит в Оман, и какими авиарейсами он осуществлялся. Также не была предоставлена информация о программе встречи или других мероприятиях в зарубежной стране.

Также в ответе ОПУ говорится, что Зеленский в 2019 году совершил восемь официальных и пять рабочих визитов в 12 иностранных государств.

Ответ ОПУ о зарубежных визитах президента

Ответ ОПУ о зарубежных визитах президента

Ответ ОПУ о зарубежных визитах президента

Как сообщал OBOZREVATEL:

Зеленского жестко раскритиковали из-за его отдыха в пятизвездочном отеле на берегу Оманского залива на рождественские праздники.

После того, как разгорелся скандал, пресс-служба Зеленского заявила, что он встретился в Омане с главой МИД султаната Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. Они обсудили укрепление отношений между странами, сделав акценты на наращивании торгово-экономического сотрудничества.

В Украину Зеленский вернулся только в ночь на 9 января. Его самолет приземлился в Киеве в 02:37. При этом украинский самолет cо 167 пассажирами разбился в Иране утром 8 января.

При этом в Государственном управлении делами признали, что не выделяли финансирование на пребывание президента Зеленского в Омане и не организовывали его перелет.

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