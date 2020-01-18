Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Оман провел с российской стороной переговоры по ОРДЛО. Возможно, там присутствовал даже помощник президента РФ Владимира Путина Вячеслав Сурков.
Такое мнение в интервью OBOZREVATEL выразил российский политолог Андрей Пионтковский. Он привел ряд аргументов в пользу версии, что Зеленский решал в Омане дела с Россией (полную версию интервью читайте здесь)
"Они еще прокололись с самолетом Медведчука. Переговоры по дальнейшему присоединению к ОРДЛО в Омане были. Был ли там Сурков – не знаю. Может, и был, хотя в то время он больше занимался Абхазией. Потом президент не может отчитаться о своем пребывании, самолет Медведчука… На 100% я уверен, что переговоры шли и корреспондировались с тем, что происходило на то время в Москве. Меркель, разумеется, была в курсе дела", – сказал Пионтковский.
Зеленский в Омане решал с Россией судьбу Донбасса — Пионтковский
коллаж
По его словам, Путин поставил Зеленского на счетчик и назначил ему следующую "стрелку" на апрель 2020 года.
"До того времени он должен реализовать подписанные в Париже соглашения, а именно, провести через Раду и даже внести в Конституцию предложение об особом статусе Донбасса и о проведении выборов на оккупированных территориях. Путь уже выбран, он медленный, чтобы не сильно тревожить публику. В этом свете гипотеза о встрече Зеленского с Сурковым в Омане кажется весьма вероятной", – подчеркнул Пионтковский.
Отметим, что такую же версию со ссылкой на источнике в Офисе президента накануне озвучила внефракционный народный депутат Анна Скороход.
"Согласно инсайдерской информации из Офиса президента, которую мне предоставили, и я сейчас не имею оснований ей не доверять, действительно, Зеленский встречался с Сурковым. И почему Оман? Потому что Сурков – под санкциями. Все. О чем говорили, к чему пришли - мне неизвестно", - заявила Скороход на "Прямом".
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Напомним:
Зеленского жестко раскритиковали из-за его отдыха в пятизвездочном отеле на берегу Оманского залива на рождественские праздники.
После того, как разгорелся скандал, пресс-служба Зеленского заявила, что он встретился в Омане с главой МИД султаната Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. Они якобы обсудили укрепление отношений между странами, сделав акценты на наращивании торгово-экономического сотрудничества.
В Украину Зеленский вернулся только в ночь на 9 января. Его самолет приземлился в Киеве в 02:37. При этом украинский самолет cо 167 пассажирами разбился в Иране утром 8 января.
Журналистка "Страны" Светлана Крюкова заявляла, что стоимость чартера у компании, услугами которой воспользовался Зеленский, составляет от 65 тысяч долларов (если в Маскат борт прилетел с пассажирами) и до 100 тысяч (если прилетел пустой).
Также появилась информация о загадочном борте T7-GEM, который за последние дни осуществил ряд перелетов в Оман и Россию.
Позже выяснилось, что глава Украины во время визита в Оман останавливался в лучшем отеле страны Al Bustan Palace, где в этот сезон президентский люкс стоит примерно 135 тысяч гривен. Журналисты показали, как выглядит изнутри номер.
Журналист и блогер Кирилл Сазонов указал, что Зеленский "здорово рисковал", решив совершить визит именно в Оман: "После начала обстрелов в этом регионе могли закрыть небо для всех самолетов. Пришлось бы выплывать на катере".
Через пару дней после того, как Зеленский покинул страну, в Омане умер султан Кабус бен Саид, который руководил 50 лет (с 1970 года).
Офис президента поймали на лжи в контексте скандала с визитом Зеленского в Оман, а глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко и вовсе не смог ответить на соответствующий вопрос.
Пользователи соцсетей в поездке Зеленского в Оман увидели роковой нюанс.
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