Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Оман провел с российской стороной переговоры по ОРДЛО. Возможно, там присутствовал даже помощник президента РФ Владимира Путина Вячеслав Сурков.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL выразил российский политолог Андрей Пионтковский. Он привел ряд аргументов в пользу версии, что Зеленский решал в Омане дела с Россией (полную версию интервью читайте здесь)

"Они еще прокололись с самолетом Медведчука. Переговоры по дальнейшему присоединению к ОРДЛО в Омане были. Был ли там Сурков – не знаю. Может, и был, хотя в то время он больше занимался Абхазией. Потом президент не может отчитаться о своем пребывании, самолет Медведчука… На 100% я уверен, что переговоры шли и корреспондировались с тем, что происходило на то время в Москве. Меркель, разумеется, была в курсе дела", – сказал Пионтковский.

Зеленский в Омане решал с Россией судьбу Донбасса — Пионтковский коллаж

По его словам, Путин поставил Зеленского на счетчик и назначил ему следующую "стрелку" на апрель 2020 года.

"До того времени он должен реализовать подписанные в Париже соглашения, а именно, провести через Раду и даже внести в Конституцию предложение об особом статусе Донбасса и о проведении выборов на оккупированных территориях. Путь уже выбран, он медленный, чтобы не сильно тревожить публику. В этом свете гипотеза о встрече Зеленского с Сурковым в Омане кажется весьма вероятной", – подчеркнул Пионтковский.

Отметим, что такую же версию со ссылкой на источнике в Офисе президента накануне озвучила внефракционный народный депутат Анна Скороход.

"Согласно инсайдерской информации из Офиса президента, которую мне предоставили, и я сейчас не имею оснований ей не доверять, действительно, Зеленский встречался с Сурковым. И почему Оман? Потому что Сурков – под санкциями. Все. О чем говорили, к чему пришли - мне неизвестно", - заявила Скороход на "Прямом".

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