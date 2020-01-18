Главная Новости
18 января • обновлено в 22:58
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Зеленский в Омане решал с Россией судьбу Донбасса — Пионтковский

2.4т
Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Оман провел с российской стороной переговоры по ОРДЛО. Возможно, там присутствовал даже помощник президента РФ Владимира Путина Вячеслав Сурков.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL выразил российский политолог Андрей Пионтковский. Он привел ряд аргументов в пользу версии, что Зеленский решал в Омане дела с Россией (полную версию интервью читайте здесь)

"Они еще прокололись с самолетом Медведчука. Переговоры по дальнейшему присоединению к ОРДЛО в Омане были. Был ли там Сурков – не знаю. Может, и был, хотя в то время он больше занимался Абхазией. Потом президент не может отчитаться о своем пребывании, самолет Медведчука… На 100% я уверен, что переговоры шли и корреспондировались с тем, что происходило на то время в Москве. Меркель, разумеется, была в курсе дела", – сказал Пионтковский.

Зеленский в Омане решал с Россией судьбу Донбасса — Пионтковский

Зеленский в Омане решал с Россией судьбу Донбасса — Пионтковский

коллаж

По его словам, Путин поставил Зеленского на счетчик и назначил ему следующую "стрелку" на апрель 2020 года.

"До того времени он должен реализовать подписанные в Париже соглашения, а именно, провести через Раду и даже внести в Конституцию предложение об особом статусе Донбасса и о проведении выборов на оккупированных территориях. Путь уже выбран, он медленный, чтобы не сильно тревожить публику. В этом свете гипотеза о встрече Зеленского с Сурковым в Омане кажется весьма вероятной", – подчеркнул Пионтковский.

Отметим, что такую же версию со ссылкой на источнике в Офисе президента накануне озвучила внефракционный народный депутат Анна Скороход.

"Согласно инсайдерской информации из Офиса президента, которую мне предоставили, и я сейчас не имею оснований ей не доверять, действительно, Зеленский встречался с Сурковым. И почему Оман? Потому что Сурков – под санкциями. Все. О чем говорили, к чему пришли - мне неизвестно", - заявила Скороход на "Прямом".

Читайте также на OBOZREVATEL статью "Зеленский тайно встретился с человеком Путина? Зачем президент улетел в Оман и что обсуждал".

Напомним:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Майя Лисовская
Темы
Российско-украинский конфликт Выборы на Донбассе
Персоны
Александр Сурков Владимир Зеленский Андрей Пионтковский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
30
1
Смешно
1
Интересно
6
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
это кто такой за эксперт,впервые слышу такую фамилию,от куда у него такая инфа,кто дал приказ ее распостранять
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ипать, прям Союз Меча и Орала, Люди в Черном и Секретные материалы в одном флаконе. Только на Скакуасии за эту белиберду платят
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pollak John
Pollak John
Подскажите Пинтковскому что не Донбасса , а ОРДЛО .. А там собственно в ОРДЛО и решать нечего .
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Pollak John, сам ты МУРДЛО
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги