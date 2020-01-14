Зеленский в Омане: Медведчук сказал, кто был в скандальном самолете

Народный депутат от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Виктор Медведчук рассказал, что на частном самолете в Оман и Россию летала его дочь со своей семьей.

Об этом политик сообщил "Радио Свободе".

"Я пользуюсь этим самолетом соответствии с соглашением, которое у меня подписано с оператором на авиаперевозки, иногда я использую этот самолет. О пребывании этого самолета в Омане, то я могу сказать так, действительно, он 7 января был в Омане, 8-го он вылетел в Москву. Он в данном случае перевозил семью моей старшей дочери (Ирины – Ред.). И больше на борту этого самолета ни на пути в Оман, ни на пути из Омана в Москву, кроме семьи моей дочери, никого не было", – рассказал он.

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