Зеленский в маске побывал в McDonald’s в Днепре. Видео

Вероника Ковбасюк Политика 14:24, 26.08.2020 Обновлено: 14:45, 26.08.2020

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Днепр зашел в McDonald's.

Соответствующие видеоролики предоставили OBOZREVATEL собственные источники в Офисе президента (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Зеленский зашел в заведение в маске и во время общения с персоналом также находился в ней. В заказе президента оказались наггетсы, соусы, бургеры.

Уже за столиком глава государства снял маску. Его также попросили сфотографироваться с маленькой девочкой.

Вместе с Зеленским McDonald's в Днепре посетили глава Офиса президента Андрей Ермак, заместитель руководителя ОПУ Кирилл Тимошенко и глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 августа в Днепропетровскую область приехал президент Украины Владимир Зеленский.

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