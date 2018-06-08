Зеленский в лидерах: стало известно, какие партии проходят в Раду

Если бы парламентские выборы в Украине состоялись в ближайшее время, то в Верховную Раду прошли бы 6 политических партий.

Согласно результатам майского опроса социологической группы SOCIS, топ-3 сформировали бы ВО "Батькивщина" (лидер Юлия Тимошенко) - 9,7%, "Блок Петра Порошенко "Солидарность" - 8,8%, а также партия "Слуга народа" (шоумен Владимир Зеленский) - 7,2%.

Удалось бы преодолеть пятипроцентный барьер также партии Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" - 6,9%, "Оппозиционному блоку" - 5,5%, и Радикальной партии Олега Ляшко - 5%.

Отмечается, что при выборе партий украинцы стали меньше ориентироваться на ее лидеров (таких лишь 25,6% респондентов).

Для 54,2% опрошенных на первом месте - реальные дела политических сил, еще для 39,5% - программа партии и ее идеология.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно украинцы назвали фаворитов президентских выборов.