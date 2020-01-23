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23 января • обновлено в 10:46
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Зеленский в Израиле отказался от участия в форуме памяти Холокоста: названа причина

9.2т
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он и украинская делегация передали свои места на Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле тем, кто пережил эту трагедию.

Об этом президент написал на своей странице в Facebook. Он сообщил, что из-за ограниченного количества мест на мероприятие не попало много жертв трагедии.

"Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям. Пресса сообщает, что так же поступили некоторые министры израильского правительства. Считаю, что это правильно. К тому же это никак не отменяет преклонения перед памятью жертв одной из самых страшных трагедий ХХ века делегацией Украины", – написал президент.

Владимир Зеленский в Израиле отказался от участия в форуме памяти Холокоста

Владимир Зеленский в Израиле отказался от участия в форуме памяти Холокоста

Глава государства также добавил, что украинская делегация примет участие во всех предусмотренных мероприятиях и проведет запланированные встречи с президентом, премьер-министром и спикером Кнессета государства Израиль.

"Но на основное мероприятие должны попасть те, кто этого больше заслуживает. Те, кто совершил величайший подвиг – сохранил жизнь тогда, когда ее практически невозможно было сохранить", – подытожил Зеленский.

Зеленский прибыл с рабочим визитом в Израиль

Зеленский прибыл с рабочим визитом в Израиль

Офис президента

Зеленский прибыл с рабочим визитом в Израиль

Зеленский прибыл с рабочим визитом в Израиль

Офис президента

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента опровергли информацию о том, что Зеленский во время рабочего визита в Израиль будет встречаться с президентом России Владимиром Путиным.

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Автор
Глеб Иванов
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Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
Зеля Дуде подхрюкнул. Но слишком уж это опрометчиво.
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Dan Zrazhik
Dan Zrazhik
А що це за тризуб на рукаві ізраїльського військового ?
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Иванов Христофор
Иванов Христофор
Как раз, под шумок, можно будет перетереть с "реальными российскими пацанами" и в Оман лететь не надо и вроде переживаю "За Холокост". Вот какой я Голобородько! Всех переиграл - многоходовочка (как тезка учит).
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