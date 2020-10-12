Зеленский в интервью ВВС рассмеялся на словах о потере рейтинга

Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью британскому телеканалу ВВС рассмеялся со слов журналиста Стивена Сакура о потере им поддержки большинства украинцев.

Журналист напомнил украинскому гаранту, что поддержка 73 процентов, с которой он победил на выборах, превратилась в 35 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Сакур отметил, что рейтинг Зеленского стремительно падает, люди не видят изменений, которые он обещал еще год назад. Президенту верит все меньшее число его сограждан.

Во время этих слов Зеленский начал громко смеяться и хлопать в ладоши. Президент ответил, что якобы не переживает об утрате рейтингов. Он напомнил, что рейтинг в 33 процента у него был и в первом туре президентских выборов. По мнению Зеленского, те, кто доверял ему раньше, мнение не изменили.

"Люди видят, что я человек открытый, я работаю 24/7, я делаю все ради страны. Для меня ничего другого не имеет значения, кроме того, чтобы я просто ничего не смог изменить. Сделать ключевые изменения в Украине. И остаться в истории своего государства. Больше амбиций у меня нет", – сказал президент.

Напомним, с апреля 2020 года рейтинг Зеленского упал с более 40% до ниже 30% в сентябре.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский выразил убеждение, что Украина никогда не сможет остановить войну на Донбассе, если не будет говорить с властями страны-агрессора России.