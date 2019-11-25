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25 ноября • обновлено в 19:25
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"Понабирали!" Зеленский обрадовался громким исключениям из "Слуги народа"

5.9т
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гордится тем, что партия "Слуга народа" исключила уже трех народных депутатов.

Своей позицией глава государства поделился в интервью "Откровенно с президентом", которое на этот раз снял просто посреди улицы, а не за рулем автомобиля Tesla (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы очень быстро можем работать в нашей Верховной Раде, когда у нас есть монобольшинство. Но, знаете, мы можем откровенно говорить, исключили уже третьего по количеству народного депутата. Мы этим гордимся, потому что у нас продолжается очищение, потому что мы действительно партия народная "Слуга народа". Набрали людей с народа, обычных, и всегда говорили, если найдем что-то уголовное, будем исключать", – рассказал он.

Новости
Зеленский обратился к украинцам за рулем новой Tesla. Видео

Зеленский обрадовался исключениям из "Слуги народа"

Зеленский обрадовался исключениям из "Слуги народа"

Зеленский заверил, что количество депутатов, хотя и играет значимую роль, – не главное. "Важнее, чтобы это были честные и порядочные люди", – резюмировал он.

Напомним, 15 ноября, на закрытом заседании фракции "Слуга народа" исключили из ее рядов народных депутатов Анну Скороход и Антона Полякова. Вскоре после скандала с судимостью членство в партии приостановил Роман Иванисов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вышел второй выпуск интервью "Откровенно с президентом". Зеленский говорил о работе депутатов от "Слуги народа", молодого правительства и правоохранительных органов. Глава государства вновь пообещал посадки, а также поделился мыслями о том, как завершить войну на Донбассе.

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Владимир Зеленский Анна Скороход Антон Поляков Роман Иванисов
Место
Украина
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Шевченко Юрий
Шевченко Юрий
Дайте блазню термос! Йому ж холллоддднно! Хіба не бачите, нелюди?
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