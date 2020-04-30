Зеленский в доле? Крюкова указала на нюансы в скандале с грузами из Китая и "Эпицентром"

Скандал с медицинским грузом из Китая поставил президента Украины Владимира Зеленского в очень неудобное положение.

В этом виновато окружение главы государства, рассказала в эфире украинского телеканала журналистка Светлана Крюкова.

"Окружение президента поставило его в очень неудобное положение. Люди, которые пишут ему тексты для выступления или видеороликов, и люди, которые занимаются организацией этих самолетов, дальнейшей судьбой этих товаров, которые перевозили на этих самолетах, – это совершенно разные люди, которые между собой не общаются. И это лучший вариант. Худший вариант, если президент в доле и в теме, и, очевидно, имеет от этого какую-то коммерческую выгоду", – отметила она.

Скандал с грузом из Китая

По словам Крюковой, в Офисе президента пока не дали внятного комментария об этой ситуации.

"Когда речь заходит о коммерческом товаре и конкретной финансовой прибыли коммерческих сетей, всегда в этом есть какой-то лоббист и есть интересант. Мне очень интересно, принимает ли участие президент в этих схемах. Самое главное, что сейчас ОП и его представители очень невнятно пытаются выйти из этой ситуации. А ситуация в том, что нам изначально подавали все эти истории как глобальное спасение", – добавила журналистка.

Как сообщал OBOZREVATEL: