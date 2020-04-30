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30 апреля • обновлено в 16:47
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Зеленский в доле? Крюкова указала на нюансы в скандале с грузами из Китая и "Эпицентром"

5.7т
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Скандал с медицинским грузом из Китая поставил президента Украины Владимира Зеленского в очень неудобное положение.

В этом виновато окружение главы государства, рассказала в эфире украинского телеканала журналистка Светлана Крюкова.

"Окружение президента поставило его в очень неудобное положение. Люди, которые пишут ему тексты для выступления или видеороликов, и люди, которые занимаются организацией этих самолетов, дальнейшей судьбой этих товаров, которые перевозили на этих самолетах, – это совершенно разные люди, которые между собой не общаются. И это лучший вариант. Худший вариант, если президент в доле и в теме, и, очевидно, имеет от этого какую-то коммерческую выгоду", – отметила она.

Скандал с грузом из Китая

Скандал с грузом из Китая

По словам Крюковой, в Офисе президента пока не дали внятного комментария об этой ситуации.

"Когда речь заходит о коммерческом товаре и конкретной финансовой прибыли коммерческих сетей, всегда в этом есть какой-то лоббист и есть интересант. Мне очень интересно, принимает ли участие президент в этих схемах. Самое главное, что сейчас ОП и его представители очень невнятно пытаются выйти из этой ситуации. А ситуация в том, что нам изначально подавали все эти истории как глобальное спасение", – добавила журналистка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 23 апреля в Украину прибыл самолет "Мрия" АН-225 с медицинским грузом из Китая. Он доставил украинцам средства индивидуальной защиты: медицинские маски, перчатки и защитные костюмы. Глава государства Владимир Зеленский лично встретил борт.

  • Журналистка Светлана Крюкова заявила, что окружение президента в разгар карантина занимается контрабандой товаров медицинского и другого оборудования на чартерных рейсах из Китая. Речь шла и о "Мрие". Позже она раскрыла подробности аферы окружения Зеленского

  • В то же время народный депутат Александр Герега (депутатская группа "За будущее") предложил мэру Киева Виталию Кличко покупать маски и другие медицинские товары в гипермаркетах "Эпицентр", совладельцем которых он является.

  • В письме он указал, что недавно самолет "Мрия" уже доставил большую партию таких товаров.

  • Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко признался, что в самолете "Мрия", доставившего в Украину медицинские товары, и из-за которого в сети разгорелся скандал, часть груза была гуманитарной, а другая – приобретена на средства коммерческих структур для продажи.

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Светлана Крюкова Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Офис президента скандалы
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Дубовик Леон
Дубовик Леон
г-жа Крючкова . . . здесь - клоун просто "стырил" мелочь . . . а здесь - он "своровал" . . . https://www.obozrevatel.com/economics/zelenskij-podaril-putinu-20-mlrd-ukraina-posle-gazovyih-peregovorov-nachala-proschat-vse-iski-v-kremle-likuyut.htm?utm_source=self_promo
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