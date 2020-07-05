Зеленский в День ВМС пообещал вернуть все территории Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что все временно оккупированные территории государства непременно будут освобождены от захватчиков.

Об этом он заявил во время торжественного обращения к военным морякам и всем украинцам по случаю Дня ВМС ВСУ в Одессе. Его приветствие транслировалось на официальной странице Офиса президента в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Год назад в день ВМС я также был в Одессе. Посещал семьи моряков, которые были в российском плену. Тогда я благодарил матерей, жен за выдержку, и я обещал сделать все, чтобы они вернулись домой. И сегодня я хочу поблагодарить вас за то, что верили, и за то, что дождались", – сказал глава государства, адресуя свои слова Героям и их семьям.

Зеленский поздравил моряков с Днем ВМС Скриншот видео

Также он поблагодарил моряков за то, что они стали живым символом свободы и непокорности. Зеленский отметил, что украинские моряки не знают слова страх, но знают, что такое сила.

"Сегодня год, как наши ребята дома. Они продолжают службу на защите Украины. Стоит буксир "Яны-Капу", возвращены катера, а в городах Краматорск и Славянск реет желто-синий флаг. И это дает мне силы верить, что у нас все получится. Мы вернем все наши территории, веру в правду и справедливость, мы вернем свободную и непобедимую Украину! С праздником каждого из нас, слава Украине!" – пообещал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время рабочей поездки в Херсон Зеленскому подарили крымскотатарский флаг. Президент пообещал, что временно оккупированный Россией Крым обязательно вернется в Украину, и тогда этот флаг он поднимет над ним.