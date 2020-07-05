Зеленский в День ВМС пообещал вернуть все территории Украины
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с днем ВМС ВСУ
Он поблагодарил всех моряков, особенно украинских Героев, освобожденных из российского плена
Глава государства пообещал, что все оккупированные территории будут возвращены Украине
Владимир Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что все временно оккупированные территории государства непременно будут освобождены от захватчиков.
Об этом он заявил во время торжественного обращения к военным морякам и всем украинцам по случаю Дня ВМС ВСУ в Одессе. Его приветствие транслировалось на официальной странице Офиса президента в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Год назад в день ВМС я также был в Одессе. Посещал семьи моряков, которые были в российском плену. Тогда я благодарил матерей, жен за выдержку, и я обещал сделать все, чтобы они вернулись домой. И сегодня я хочу поблагодарить вас за то, что верили, и за то, что дождались", – сказал глава государства, адресуя свои слова Героям и их семьям.
Зеленский поздравил моряков с Днем ВМС Скриншот видео
Также он поблагодарил моряков за то, что они стали живым символом свободы и непокорности. Зеленский отметил, что украинские моряки не знают слова страх, но знают, что такое сила.
"Сегодня год, как наши ребята дома. Они продолжают службу на защите Украины. Стоит буксир "Яны-Капу", возвращены катера, а в городах Краматорск и Славянск реет желто-синий флаг. И это дает мне силы верить, что у нас все получится. Мы вернем все наши территории, веру в правду и справедливость, мы вернем свободную и непобедимую Украину! С праздником каждого из нас, слава Украине!" – пообещал президент.
Как сообщал OBOZREVATEL, во время рабочей поездки в Херсон Зеленскому подарили крымскотатарский флаг. Президент пообещал, что временно оккупированный Россией Крым обязательно вернется в Украину, и тогда этот флаг он поднимет над ним.