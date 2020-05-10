Зеленский в День матери показал трогательное детское фото: как выглядит его мама

Президент Украины Владимир Зеленский в День матери трогательно поздравил свою маму, жену, а также всех женщин с праздником.

На официальной странице в Instagram президент рассказал, как ему повезло иметь рядом двух женщин, которых он смело может назвать лучшими мамами на свете. Глава государства показал архивное детское фото, где мама держит его на руках (чтобы посмотреть – доскролльте до конца страницы).

Зеленский показал фото с мамой и женой instagram.com/zelenskiy_official

Римма Зеленская instagram.com/zelenskiy_official

"Мама. Первое слово, которое произносим в жизни. Мамы отдают без остатка все свои силы от нашего первого вздоха. Это они целуют ножки младенца до того, как оно сделает первый шаг. Они крепко держат за руку, когда учимся ходить. Они выдерживают наши "Не хочу шапку", "Не пойду в школу", "Ты ничего не понимаешь!" Терпеливо ждут звонка, понимая, что мы по уши заняты работой. Не обижаются. Обижаются, но продолжают нас любить. Ни за что, без причины, просто потому, что мы - их дети. К ним мы идем в сложные времена, чтобы услышать такое важное "Все будет хорошо"

Римма Зеленская jewishnews.com.ua

Римма Зеленская znaj.ua

И только став родителями, мы понимаем, сколько труда, терпения и любви стоит счастливое детство. Звоните своей маме каждый день! Говорите, как сильно любите ее, каждый день! Благодарите ей каждый день! А сегодня, в День матери, найдите особые слова. Чтобы улыбка не сходила с лица родного человека целый день! Я благодарю свою родную мамочку Римму Владимировну и любимую Елену. Мне повезло иметь рядом двух женщин, которых я смело могу назвать лучшими мамами в мире. Искренне поздравляю всех матерей Украины! Будьте здоровыми и всегда имейте повод гордиться собой и своими детьми!" – написал Зеленский.

Родители Владимира Зеленского dsnews.ua

Родители Владимира Зеленского dsnews.ua

День матери в Украине, как и во многих других странах мира, отмечается в 2020 году 10 мая. Это добрый и светлый праздник, который традиционно празднуют во второе воскресенье мая.

Родители Владимира Зеленского from-ua.com

Родители Владимира Зеленского ki.ill.in.ua

В праздник принято поздравлять матерей и всячески оказывать им внимание. Мамам дарят цветы, открытки и небольшие подарки, посвящают им стихи и песни, устраивают пикники и ходят к ним в гости.

Ранее к празднику OBOZREVATEL опубликовал для своих читателей лучшие поздравления с Днем матери в стихах и прозе, красивые открытки и оригинальные видео.