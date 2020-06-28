В поздравлении граждан с Днем Конституции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране есть 25 регионов.

На это обратил внимание народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев, опубликовав в Facebook соответствующий пост (чтобы посмотреть видеообращение президента Украины, поскролльте новость вниз).

"Я сейчас пребываю на Херсонщине. Это замечательный и живописный край. И нам очень повезло, потому что в нашей стране таких – 25", – сказал Зеленский.

"Вы тоже хотите задать вопрос, куда делись два? Это Автономная Республика Крым с Севастополем? Или какие-то другие?" – спросил Арьев.

Так, согласно Конституции, Украина включает 27 регионов: 24 области, Крым, Киев и Севастополь.

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Зеленский вляпался в скандал с обращением на День Конституции Facebook-страница Владимира Арьева

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский по случаю Дня Конституции Украины отметил государственными наградами ряд певцов, ученых, военных, деятелей культуры и других.