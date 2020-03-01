Главная Новости
2 марта • обновлено в 00:34
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Зеленский уволит Рябошапку, который разругался с ГБР – СМИ

3.5т
Читать материал на украинском

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка может быть уволен в среду, 4 марта.

Как утверждает "Страна", у Офиса генпрокурора и НАБУ появился жесткий конфликт с ГБР, которое ранее возглавила Ирина Венедиктова, уже экс-нардеп от "Слуги народа".

"НАБУ и Офис генпрокурора предпринимают усилия, чтоб заблокировать проведение конкурса по отбору на должности оперативного и следственного состава в Госбюро", – сказано в сообщении.

Утверждается, что на недавнем совещании в Офисе президента глава ГБР прямо "обвинила Рябошапку в продаже уголовных дел и в саботаже важнейших расследований".

Зеленский и Рябошапка

Зеленский и Рябошапка

В Офисе генпрокурора, в свою очередь, открыли уголовное производство и хотят обвинить замов Венедиктовой во взяточничестве, чтобы иметь повод в дальнейшем устроить слежку и прослушку "для возбуждения уже новых уголовных дел".

"Все это стало еще одним аргументом в пользу увольнения генпрокурора, которое может быть проголосовано уже в эту среду, 4 марта на внеочередном заседании Верховной Рады. Правда, для этого нужно собрать 150 подписей депутатов. Сбор их уже идет", – утверждает ресурс.

Между Офисом генпрокурора и ГБР назрел конфликт

Между Офисом генпрокурора и ГБР назрел конфликт

Между Офисом генпрокурора и ГБР назрел конфликт

Между Офисом генпрокурора и ГБР назрел конфликт

Между Офисом генпрокурора и ГБР назрел конфликт

Между Офисом генпрокурора и ГБР назрел конфликт

Как писал OBOZREVATEL, 4 марта ожидается голосование Рады за отставку премьер-министра Алексея Гончарука, которого может сменить министр развития громад и территорий Денис Шмыгаль.

Накануне Гончарук провел тайную встречу с главой Офиса президента, на которой, вероятно, и обсуждалось его будущее в правительстве.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Кирилл Лютый
Персоны
Артем Сытник Владимир Зеленский Ирина Венедиктова Руслан Рябошапка
Место
Украина
Теги
Офис генерального прокурора Украины Государственное Бюро Расследований Национальное антикоррупционное бюро Украины Офис президента
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
7
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Смирнов Владимир
Смирнов Владимир
пипец, теперь у петьки и нацыков крыши не будет
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги