Генеральный прокурор Руслан Рябошапка может быть уволен в среду, 4 марта.

Как утверждает "Страна", у Офиса генпрокурора и НАБУ появился жесткий конфликт с ГБР, которое ранее возглавила Ирина Венедиктова, уже экс-нардеп от "Слуги народа".

"НАБУ и Офис генпрокурора предпринимают усилия, чтоб заблокировать проведение конкурса по отбору на должности оперативного и следственного состава в Госбюро", – сказано в сообщении.

Утверждается, что на недавнем совещании в Офисе президента глава ГБР прямо "обвинила Рябошапку в продаже уголовных дел и в саботаже важнейших расследований".

Зеленский и Рябошапка

В Офисе генпрокурора, в свою очередь, открыли уголовное производство и хотят обвинить замов Венедиктовой во взяточничестве, чтобы иметь повод в дальнейшем устроить слежку и прослушку "для возбуждения уже новых уголовных дел".

"Все это стало еще одним аргументом в пользу увольнения генпрокурора, которое может быть проголосовано уже в эту среду, 4 марта на внеочередном заседании Верховной Рады. Правда, для этого нужно собрать 150 подписей депутатов. Сбор их уже идет", – утверждает ресурс.

Между Офисом генпрокурора и ГБР назрел конфликт

Между Офисом генпрокурора и ГБР назрел конфликт

Между Офисом генпрокурора и ГБР назрел конфликт

Как писал OBOZREVATEL, 4 марта ожидается голосование Рады за отставку премьер-министра Алексея Гончарука, которого может сменить министр развития громад и территорий Денис Шмыгаль.

Накануне Гончарук провел тайную встречу с главой Офиса президента, на которой, вероятно, и обсуждалось его будущее в правительстве.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!