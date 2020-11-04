Зеленский уволил Трофимова из ОП и нашел ему новую должность

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Политика
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Зеленский уволил Трофимова из ОП и нашел ему новую должность

Сергей Трофимов был уволен с должности первого заместителя руководителя Офиса Президента Украины.

Трофимов уволился согласно поданному им заявлению, о чем говорится в указе главе государства №482/2020 от 4 ноября 2020 года.

"Уволить Трофимова Сергея Владимировича с должности Первого заместителя Руководителя Офиса Президента Украины согласно поданному им заявлению", – говорится в документе.

Зеленский уволил Трофимова из ОП и нашел ему новую должность

Следующим указом №483/2020, Зеленский назначил Трофимова советником президента вне штата.

"Назначить Трофимова Сергея Владимировича Советником Президента Украины (вне штата)", – указано в указе.

Зеленский уволил Трофимова из ОП и нашел ему новую должность

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