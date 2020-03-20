Зеленский уволил "слугу" с должности советника: Бутусов назвал причину

Президент Украины Владимир Зеленский уволил депутата партии "Слуга народа" Гео Лероса с должности внештатного советника.

Соответствующий указ №100/2020 опубликован на сайте главы государства. "Освободить Лероса Гео Багратовича от исполнения обязанностей Советника Президента Украины (вне штата)", – говорится в тексте указа.

Как утверждает журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook, причиной этому стало интервью нардепа изданию "Цензор.НЕТ", в котором он раскритиковал действия близких к президенту людей.

Зеленский уволил Лероса с должности внештатного советника

В частности, Лерос подверг критике подписание главой ОП Андреем Ермаком документа о возможном создании на переговорах в Минске консультативной группы, в которую войдут "представители ОРДЛО".

Также Лерос критиковал инициативы внештатного советника секретаря СНБО Сергея Сивохо по примирению на Донбассе и заявил о наличии в окружении Зеленского тех, кто его "подставляет". По мнению, Бутусова, Зеленский уволил нардепа с должности потому, что ему не понравился его совет.

"Нанял советника, получил совет – не понравилось, уволил советника. Советовать надо только то, что нравится президенту. Плохой сигнал. Зеленский отбросил все весьма разумные аргументы Лероса и теперь угроза подписания Консультативного совета возрастает. Это реально опасно для государства", – отметил Бутусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее депутаты партии "Слуга народа" обратились к секретарю СНБО Алексею Данилову с просьбой уволить его советника Сергея Сивохо.

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