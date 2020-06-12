Зеленский уволил посла во Франции, добившегося отмены рекламы Danone с Пореченковым

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности посла Украины во Франции Олега Шамшура, добившегося отмены рекламы компании Danone на российском рынке с участием скандального актера Михаила Пореченкова.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из указа на сайте президента. Другим указом Зеленский назначил на его место Вадима Омельченко.

“Уволить Шамшура Олега Владиславовича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины во Французской Республике и с должности постоянного представителя Украины при ЮНЕСКО по совместительству”, – говорится в документе.

Зеленский уволил Шамшура и назначил Омельченко

Новый посол Украины во Франции Вадим Омельченко родился в 1963 году. Он получил юридическое образование в Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого в Харькове.

Зеленский уволил Олега Шамшура president.gov.ua

Он дважды выполнял обязанности советника спикера Верховной Рады Украины, был консультантом парламентского комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

Работал преподавателем в Дипломатической академии при МИД Украины, а также в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Т. Шевченко. С 2006 года возглавлял Института Горшенина.

Зеленский назначил послом Вадима Омельченко president.gov.ua

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