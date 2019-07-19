Зеленский уволил одинадцать послов Украины: полный список

Президент Украины Владимир Зеленский выпустил ряд распоряжений, согласно которым были уволены одинадцать послов Украины.

Соответствующие указы были опубликованы на сайте Администрации президента 19 июля.

Владимир Зеленский

Согласно указу №540/2019 был уволен Валерий Чалый с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенных Штатах Америки, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Антигуа и Барбуда и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Тринидад и Тобаго.

Согласно указу №539/2019 был уволен Ярослав Коваль с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Марокко.

Согласно указу №538/2019 был уволен Тарас Кузьмич с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Южно-Африканской Республике.

Согласно указу №537/2019 был уволен Валерий Александрук с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Федеративной Республике Нигерия, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Гана, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Бенин и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Сьерра-Леоне.

Согласно указу №536/2019 был уволен Петр Литвин с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Армения.

Согласно указу №535/2019 был уволен Алексей Шовкопляс с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Социалистической Республике Вьетнам и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Камбоджа.

Согласно указу №534/2019 был уволен Борис Гуменюк с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Кипр.

Согласно указу №533/2019 был уволен Валентин Шевалев с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Туркменистане.

Согласно указу №532/2019 была уволена Татьяна Ижевская с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Ватикане и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины при Суверенном военном Ордене Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты.

Согласно указу №531/2019 был уволен Юрий Дюдин с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Аргентинской Республике, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Парагвай, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Восточной Республике Уругвай и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Чили.

Согласно указу №530/2019 был уволен Сергей Пасько с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Иорданском Хашимитском Королевстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский уволил двух глав райадминистраций Киева. Также Зеленский уволил 21 главу районных государственных администраций (РГА).

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