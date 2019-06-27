Зеленский уволил начальника управления СБУ, который запретил въезд в Украину московскому пропагандисту Шувалову

26 июня, в Киев пытался вернуться скандально известный российский политтехнолог, близкий соратник Виктора Медведчука и бывший руководитель так называемой "фабрики темников" Игорь Шувалов.
После того, как СБУ заблокировала его въезд в Украину, президент Владимир Зеленский уволил начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Даниила Доценко. Об этом "Обозревателю" сообщили источники в правоохранительных органах.
Владимир Зеленский
InfoFakt
Шувалов прилетел в Борисполь рейсом 5126 "Барселона-Киев". При прохождении паспортного контроля оказалось, что его фамилия фигурирует в базах данных лиц, представляющих опасность для страны. Поэтому СБУ и пограничная служба не позволили Шувалову пересечь государственную границу.
Игорь Шувалов
Громадське телебачення
Практически сразу после этого инцидента президент Зеленский подписал указ об увольнении с должности начальника департамента СБУ Даниила Доценко. Как сообщили наши источники, именно он курировал деятельность Службы, связанной с ограничением права на въезд в Украину иностранцев, которые представляли опасность для государства или занимались подрывной деятельностью.
К президенту Зеленскому о возвращении российского пропагандиста Игоря Шувалова обращался Виктор Медведчук.
Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин поддержал предложенных президентом Зеленским 8 губернаторов. Один из них – Андрей Андрейчикова (Одесская ОГА) – был замечен на поставках металлолома в непризнанное Приднестровье и на сотрудничестве с сепаратистами.
А Михаил БНО-Айриян (Киевская ОГА) – работал в правительстве Николая Азарова и учился в университете с лидером партии "Слуга народа" Дмитрием Разумковым.
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