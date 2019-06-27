ГлавнаяНовости
МоваЯзык
БлогиМир

/Новости политики

Зеленский уволил начальника управления СБУ, который запретил въезд в Украину московскому пропагандисту Шувалову

7.5тЧитать материал на украинском

26 июня, в Киев пытался вернуться скандально известный российский политтехнолог, близкий соратник Виктора Медведчука и бывший руководитель так называемой "фабрики темников" Игорь Шувалов.

После того, как СБУ заблокировала его въезд в Украину, президент Владимир Зеленский уволил начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Даниила Доценко. Об этом "Обозревателю" сообщили источники в правоохранительных органах.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

InfoFakt

Шувалов прилетел в Борисполь рейсом 5126 "Барселона-Киев". При прохождении паспортного контроля оказалось, что его фамилия фигурирует в базах данных лиц, представляющих опасность для страны. Поэтому СБУ и пограничная служба не позволили Шувалову пересечь государственную границу.

Игорь Шувалов

Игорь Шувалов

Громадське телебачення

Новости
"Не позорьте себя": Зеленскому поставили жесткий ультиматум из-за кадрового решения

Практически сразу после этого инцидента президент Зеленский подписал указ об увольнении с должности начальника департамента СБУ Даниила Доценко. Как сообщили наши источники, именно он курировал деятельность Службы, связанной с ограничением права на въезд в Украину иностранцев, которые представляли опасность для государства или занимались подрывной деятельностью.

К президенту Зеленскому о возвращении российского пропагандиста Игоря Шувалова обращался Виктор Медведчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин поддержал предложенных президентом Зеленским 8 губернаторов. Один из них – Андрей Андрейчикова (Одесская ОГА) – был замечен на поставках металлолома в непризнанное Приднестровье и на сотрудничестве с сепаратистами.

А Михаил БНО-Айриян (Киевская ОГА) – работал в правительстве Николая Азарова и учился в университете с лидером партии "Слуга народа" Дмитрием Разумковым.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
СБУ
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
137
2
Смешно
3
Интересно
20
Печально
17
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дяченко Андрій
Дяченко Андрій
І де наш А.Білецький з його НАЦ.корпусом? чому він же не стояв під судом,коли дівчинку,що вийшла сміливиця на одиночний пікет в Рівному,обвинуватили...в порушенні закону "Про Безпеку державних інституцій"? Що,обмочили штанці?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Михайлов Алексей
Михайлов Алексей
Гестапо СБУ боится что начнуться расследования их зверств...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Anin Georgij
Anin Georgij
Какие это ваши источники в СБУ? Все на уровне домыслов, догадок, ничего конкретного. Замена большинства начальников департаментов СБУ естественная процедура после избрания нового президента и исключительно его право согласно закона.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Блоги / мнения

ads pixel