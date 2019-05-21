Зеленский уволил начальника Генштаба ВСУ: кто занял его кресло

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 21 мая, уволил Виктора Муженко с должности начальника Генштаба Вооруженных сил.

Соответствующий указ (№301/2019) был обнародован пресс-службой на сайте Администрации президента. Вместо Муженко, согласно указу №302/2019, кресло начальника Генштаба занял Руслан Хомчак.

Владимир Зеленский president.gov.ua

Отметим, что Хомчак является генерал-лейтенантом с 2013 года, с 2016-го был заместителем командующего Сухопутными войсками Украины.

Он – командующий оперативного командования "Юг", начальник Днепропетровского гарнизона.

Участвовал в АТО – занимал должность командующего сектора "Б", который принимал участие в боях за Иловайск.

Награжден Орденом "За заслуги" III степени, медалью "Защитнику Отечества", отличием "Ветеран военной службы", отличием министерства обороны Украины "Доблесть и честь" и др.

Руслан Хомчак РБК-Украина

Генерал армии Виктор Муженко возглавлял Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины с июля 2014 года.

Виктор Муженко Фокус.ua

Как писал OBOZREVATEL, 21 мая Зеленский срочно вызвал министра обороны Украины Степана Полторака.

Ранее, 20 мая, Полторак попросил новоизбранного президента Украины уволить его с занимаемой должности.

За несколько часов до этого аналогичное заявление сделали глава СБУ Василий Грицак и все его заместители.

Также около 17:00 о своей отставке заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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