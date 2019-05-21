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Зеленский уволил начальника Генштаба ВСУ: кто занял его кресло

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Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 21 мая, уволил Виктора Муженко с должности начальника Генштаба Вооруженных сил.

Соответствующий указ (№301/2019) был обнародован пресс-службой на сайте Администрации президента. Вместо Муженко, согласно указу №302/2019, кресло начальника Генштаба занял Руслан Хомчак.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

president.gov.ua

Отметим, что Хомчак является генерал-лейтенантом с 2013 года, с 2016-го был заместителем командующего Сухопутными войсками Украины.

Он – командующий оперативного командования "Юг", начальник Днепропетровского гарнизона.

Участвовал в АТО – занимал должность командующего сектора "Б", который принимал участие в боях за Иловайск.

Награжден Орденом "За заслуги" III степени, медалью "Защитнику Отечества", отличием "Ветеран военной службы", отличием министерства обороны Украины "Доблесть и честь" и др.

Руслан Хомчак

Руслан Хомчак

РБК-Украина

Генерал армии Виктор Муженко возглавлял Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины с июля 2014 года.

Виктор Муженко

Виктор Муженко

Фокус.ua

Как писал OBOZREVATEL, 21 мая Зеленский срочно вызвал министра обороны Украины Степана Полторака.

Ранее, 20 мая, Полторак попросил новоизбранного президента Украины уволить его с занимаемой должности.

За несколько часов до этого аналогичное заявление сделали глава СБУ Василий Грицак и все его заместители.

Также около 17:00 о своей отставке заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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Персоны
Владимир ЗеленскийВиктор Муженко
Место
Украина
Теги
Генеральный штаб ВСУВооруженные силы Украины
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Chekhov Anatoly
Chekhov Anatoly
А, этот тот генерал, который просрал Иловайск, положив тысячу солдат и офицеров. Да, свита делает короля. Каков король, такая и свита.
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васильевич василий
васильевич василий
Писдец Мужеложенко . Слава Хомячку
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Макарский Александр
Макарский Александр
Котлы для бандер понадусе
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