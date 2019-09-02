Зеленский уволил Муженко с военной службы

Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко с военной службы в запас.

Соответствующий указ появился на сайте главы государства в понедельник, 2 сентября. Причиной увольнения указано проведение организационных мер.

"Уволить генерала армии Украины Муженко Виктора Николаевича с военной службы в запас в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", – сказано в документе.

24 канал

Генерал армии Виктор Муженко возглавлял Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины с июля 2014 года. Зеленский снял его с должности 21 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

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