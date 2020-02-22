Зеленский уволил главу Тернопольской области из-за коронавируса

Глава Тернопольской областной государственной администрации Игорь Сопель 22 февраля покинул должность по собственному желанию.

Президент Украины Владимир Зеленский принял его отставку, сообщили на сайте Офиса президента. Отмечается, что он уволился из-за протестов местных жителей против эвакуации украинских граждан из Китая, где разбушевался коронавирус.

Сопель назвал работу облгосадминистрации по информированию населения о эпидемиологической безопасности неудовлетворительной.

Игорь Сопель Википедия

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Одесской области обратились к президенту Владимиру Зеленскому с жалобами на новоизбранного главу ОГА Максима Куцего, который якобы крайне редко посещает регион, до сих пор не поменял там кадровую политику и получает откаты от депутатов.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!