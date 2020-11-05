Зеленский уволил глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской ОГА

Юрий Сергиенко Политика 19:31, 5.11.2020

Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав трех областных государственных администраций – Ивано-Франковской, Одесской и Сумской.

Об этом говорится в соответствующих указах главы государства №488/2020, №489/2020, №490/2020 от 5 ноября, которые обнародованы на сайте Офиса президента.

Так, Зеленский уволил главу Сумской ОГА Романа Грищенко, главу Одесской ОГА Максима Куцого, главу Ивано-Франковской ОГА Виталия Федорива.

Основанием во всех случаях стали заявления руководителей областей.

"Уволить Грищенко Романа Сергеевича с должности председателя Сумской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению. Уволить Куцого Максима Васильевича с должности председателя Одесской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению. Уволить Федорова Виталия Васильевича с должности председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", – говорится в документах.

Указ об увольнении Романа Грищенко.
сайт Офиса президента
Указ об увольнении Максима Куцого.
сайт Офиса президента
Указ об увольнении Виталия Федорива.
сайт Офиса президента

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Трофимов был уволен с должности первого заместителя руководителя Офиса президента Украины и назначен советником главы государства вне штата.

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