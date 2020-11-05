Зеленский уволил глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав трех областных государственных администраций – Ивано-Франковской, Одесской и Сумской.

Об этом говорится в соответствующих указах главы государства №488/2020, №489/2020, №490/2020 от 5 ноября, которые обнародованы на сайте Офиса президента.

Так, Зеленский уволил главу Сумской ОГА Романа Грищенко, главу Одесской ОГА Максима Куцого, главу Ивано-Франковской ОГА Виталия Федорива.

Основанием во всех случаях стали заявления руководителей областей.

"Уволить Грищенко Романа Сергеевича с должности председателя Сумской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению. Уволить Куцого Максима Васильевича с должности председателя Одесской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению. Уволить Федорова Виталия Васильевича с должности председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", – говорится в документах.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Трофимов был уволен с должности первого заместителя руководителя Офиса президента Украины и назначен советником главы государства вне штата.