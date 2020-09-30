Фокин вылетел из ТКГ по Донбассу: кому было нужно это назначение и будет ли замена

Президент Владимир Зеленский уволил Витольда Фокина с должности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе. Главной причиной послужило то, что он "отступил от справедливой оценки" временной оккупации Россией Крыма и отдельных районов Донбасса, заявив, что РФ не воюет на востоке Украины. После такого высказывания возмутился весь украинский политикум, включая главу Офиса президента Андрея Ермака. Хотя именно он лоббировал на эту должность.

Чем руководствовалась власть при назначении Фокина, который никогда не считал Россию агрессором, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Фокин и ТКГ

Полтора месяца назад, 18 августа, Зеленский назначил Фокина в ТКГ. Попал он туда благодаря знакомству своей внучки, тусовщицы Марии Фокиной с Ермаком. Об этом Мария призналась в одном из своих недавних интервью. По ее словам, это было их личное решение, чтобы дедушка начал заниматься вопросом Донбасса и они с Ермаком "нашли в этом общий язык".

Ситуация обострилась, когда Фокин начал говорить, что на Донбассе нужно провести местные выборы, объявить всеобщую амнистию, потому что она "деморализует противника". Также он не признавал факт российско-украинской войны, а саму РФ не считал агрессором. Эти тезисы Фокин повторил на заседании Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства 29 сентября.

"Неприятно поражены личными оценками и комментариями Фокина. Каждый, кто представляет государство, должен всегда помнить, что нельзя путать официальное с личным. Этим заявлениям уже дана надлежащая оценка и прежде всего – обществом, которое заплатило большую цену за свои идеалы. Этого нельзя не понимать", – заявили в Офисе президента.

"Фокин, на войне, которой, как Вы говорите, нет, погибли тысячи наших солдат и гражданских. Скажите это семьям погибших от российских градов под Саур-Могилой и Иловайском! Мерзавец. "Их там нет" – это слова Путина, а не представителя Украины. Махрового идиота нельзя прятать за старостью. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсию", – резко возмутился министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Моя личная позиция – господин Фокин должен уйти из ТКГ. У нас идет война, в которой Россия – сторона конфликта, а не наблюдателя. И именно поэтому, а также из-за аннексии Крыма, Запад применил против России санкции", – одним из последних ко всему этому добавил и Ермак.

Во власти переводят стрелки на Кравчука?

Хорошо, что власть через полтора месяца наконец-то отреагировала на позицию Фокина относительно войны на Донбассе, о которой он, кстати, заявлял еще в ее начале – 6 лет тому назад. Странно только, почему не учли это на этапе его отбора на должность первого заместителя. Некоторые депутаты, к которым OBOZREVATEL обратился за комментариями, не берутся обсуждать кадровую политику Ермака. Но и не отрицают, что это было его личное решение. Правда, есть и такие, кто пытаются переложить ответственность на главу ТКГ Леонида Кравчука.

Но первый президент заверил OBOZREVATEL, что к назначению Фокина не имеет никакого отношения.

"Не знаю, чем руководствовались во власти, когда назначали Фокина и не хочу придумывать. С депутатами по его кандидатуре не консультировались", – объяснила OBOZREVATEL депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

"Назначая Фокина, Ермак пытался компенсировать несоздание консультативного совета, на который он дал согласие РФ в марте. Правда, очень легкая компенсация, потому что консультативный совет предусматривался как отдельный орган, имеющий право принимать какие-то решения. А инициативы Фокина – это просто инициативы Фокина", – предположил в недавнем интервью OBOZREVATEL журналист и представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш.

Кто займет место Фокина в составе ТКГ?

Пока неясно, кто именно заменить Фокина и будет ли вообще назначение. Хотя на прошлой недели в СМИ вкидывали информацию, что это может быть приближенный к Зеленскому заместитель председателя фракции "Слуга народа", нардеп Николай Тищенко. На днях он кстати вошел в созданную парламентскую группу по законодательным изменениям для урегулирования войны на Донбассе.

"Не понимаю, в каком вообще виде там может быть Тищенко! И главное зачем? Если мы хотим и дальше превращать переговоры в цирк, давайте введем туда еще Рабиновича… Как говорится, чтобы сделать глупость очевидной, нужно довести ее до абсурда", – возмутился Гармаш.

Правда, первый замглавы делегации Украины в ТКГ и вице-премьер-министр Украины Алексей Резников уже заверил, что консультации по назначению Тищенко даже не проводились.

"Кадровые выборы принимаются президентом и Офисом президента, я на это не влияю. Но считаю, что нет такой большой необходимости искать замену Фокину. У нас есть хорошая группа переговорщиков, это сильная команда, которая работает в группе", – добавила Кравчук.