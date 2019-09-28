Главная Новости
28 сентября • обновлено в 17:01
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Зеленский уволил с военной службы экс-замглавы СБУ: что известно

2.5т Читать материал на украинском

Бывший первый заместитель главы Службы безопасности Украины, генерал-лейтенант Павел Демчина уволен с военной службы.

Соответствующий указ № 719/2019 от 28 сентября подписал президент Владимир Зеленский. Текст документа обнародовала пресс-служба Офиса президента.

Уточняется, что Демчину уволили в связи с проведением организационных мер. Таким образом он перешел в запас СБУ с правом ношения военной формы.

Новости
Решение за СНБО: в СБУ намерены вернуть контроль над СВР

Напомним, первый заместитель главы СБУ Павел Демчина подал в отставку 17 мая. На следующий день тогдашний президент Украины Петр Порошенко уволил его.

Павел Демчина

Павел Демчина

УП

Текст указа

Текст указа

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, НАБУ расследовало возможное незаконное обогащение и злоупотребление служебным положением Павлом Демчиной.

Позже Генпрокуратура открыла уголовное производство из-за разглашения Демчине сведений досудебного расследования.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
увольнение военных Служба безопасности Украины
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
10
2
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
70rus xxx
70rus xxx
До выборов не один селюк не хрюкнул в сторону Поросенко и компании.И вдруг,они враги народа.Да,крепко совок засел в мозгах шумеров.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
бл , валяюсь ,отказник , дезиртир ??? и оно увольняет с военной службы ((... бл ,..."так мы до клопов доебемся."...((((
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Метла метёт..... Зачистка порохоботов- коррупционеров!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel