Зеленский уволил с военной службы экс-замглавы СБУ: что известно

Бывший первый заместитель главы Службы безопасности Украины, генерал-лейтенант Павел Демчина уволен с военной службы.

Соответствующий указ № 719/2019 от 28 сентября подписал президент Владимир Зеленский. Текст документа обнародовала пресс-служба Офиса президента.

Уточняется, что Демчину уволили в связи с проведением организационных мер. Таким образом он перешел в запас СБУ с правом ношения военной формы.

Напомним, первый заместитель главы СБУ Павел Демчина подал в отставку 17 мая. На следующий день тогдашний президент Украины Петр Порошенко уволил его.

Павел Демчина УП

Текст указа Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, НАБУ расследовало возможное незаконное обогащение и злоупотребление служебным положением Павлом Демчиной.

Позже Генпрокуратура открыла уголовное производство из-за разглашения Демчине сведений досудебного расследования.

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