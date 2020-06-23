Зеленский утвердил состав Нацсовета реформ: кто будет работать с Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил персональный состав Национального совета реформ, который возглавляет он сам, а председателем его исполнительного комитета недавно назначили экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Соответствующий указ №245/2020 глава государства подписал 23 июня. Документ, который вступает в силу со дня его опубликования, обнародован на сайте президента.

Указом, в частности, определен перечень членов Нацсовета реформ, которые участвуют в его работе по всем вопросам.

Зеленский утвердил персональный состав Национального совета реформ (President.gov.ua)

Так, в него вошли премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, вице-премьеры Михаил Федоров, Ольга Стефанишина и Алексей Резников, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В Нацсовет реформ вошли премьер и председатель ОП (President.gov.ua)

В то же время по соглашению в работе Нацсовета могут принимать участие – председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили и его заместитель Александр Ольшанский, представитель Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер, представитель Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко, представитель "Союза украинских предпринимателей" Вячеслав Климов, представитель общественного союза "СЕО Клуб" Лана Синичкина.

Новый состав Нацсовета реформ (President.gov.ua)

Кроме этого, для рассмотрения отдельных вопросов на Национальном совете реформ будут приглашать министра внутренних дел Арсена Авакова и других членов правительства, и опять же по согласию – председателей комитетов Верховной Рады, а также заместителя руководителя Офиса президента Юлию Ковалив, главу Национального банка Якова Смолия.

Глава ВРУ может принимать участие в работе Нацсовета реформ по согласию (President.gov.ua)

Для рассмотрения отдельных вопросов на Нацсовете реформ будут приглашать министров (President.gov.ua)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Исполнительного комитета реформ в Украине Михаил Саакашвили объявил конкурс на должности членов Национального совета реформ через Facebook.