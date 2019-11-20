"Дорог нет!" Зеленский на встрече кораблей устроил разгон мэру Очакова

Президент Украины Владимир Зеленский устроил "разгон" мэру Очакова Сергею Бычкову (Николаевская область) за плохое состояние дорог в городе.
К чиновнику он обратился во время визита в Очаков в среду, 20 ноября, куда в порт прибыли возвращенные Россией украинские корабли.
Президент сказал, что он нечастый гость в Очакове и спросил, есть ли среди присутствующих мэр.
Владимир Зеленский
Скрин видео
"Дорог нет... Вот мы ехали, их нет... Не могли проехать", – заявил Зеленский.
В ответ на фразу президента мэр заявил, что в городе якобы всего лишь "нет одного спуска, потому что там идет ремонт ливневой канализации". Также чиновник переспросил, где нету дорог: "В Очакове?"
"Мы можем сказать, что в Париже, но мы сейчас в Очакове", – ответил украинский глава.
Мэр пообещал, что дороги положат весной за две недели. "Хорошо, приедем – увидим", – ответил Зеленский.
Предлагаем посмотреть трансляцию пресс-конференции Зеленского:
Как писал OBOZREVATEL:
20 ноября возвращенные Россией украинские корабли прибыли в порт Очакова.
При этом РФ вернула катера и буксир в полуразобранном состоянии и без боевого запаса.
Как рассказал командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко, россияне поснимали на кораблях плафоны, розетки и даже унитазы.
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