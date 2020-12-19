Зеленский: Украина не получила вакцину от COVID-19, поскольку потеряла позиции в мире

Украина не вошла в перечень стран, которые первыми получат вакцину от коронавируса, поскольку наше государство потеряло позиции в мире и Европе.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью изданию The New York Times, передает пресс-служба главы государства. По его словам, на вопрос о получении Украиной вакцины, могли бы повлиять Соединенные Штаты Америки и Великобритания.

"Здесь мы должны быть, скажем так, акробатами в политике, чтобы умудриться каким-то образом попасть в приоритет стран, должны быть очень гибкими, дипломатическими. Конечно, я бы этого не хотел, конечно же, любой закон, который блокирует экспорт вакцин, я как президент не могу поддерживать просто потому, что это еще один шаг к тому, что мы можем быть в конце очереди по вакцинации, а значит, больше украинцев погибнет. Я не могу поддерживать любое подобное законодательство любой страны, даже если это наш стратегический партнер, независимо ни от чего", – сказал Зеленский.

Он предположил, что вопрос вакцинации может стать еще одним геополитическим ударом. Россия, по его словам, может начать еще одну информационную войну из-за своей вакцины "Спутник".

"Потому что вакцину "Спутник" сегодня предлагают в обществе и в информационном пространстве Украины. Российская Федерация использует для этого телеканалы, в частности украинские, которые являются союзниками политики Российской Федерации. Конечно, объяснить украинскому обществу, почему если Америка и Европа не дают тебе вакцину, ты не должен брать ее у России, – любому человеку, который умирает, объяснить это невозможно", – сказал президент

Он подчеркнул: Украина не будет использовать российскую вакцину, которая не прошла все испытания.

"У нас с вами нет реальных доказательств, что эта вакцина имеет стопроцентный положительный эффект. Более того, я не могу взять ответственность за вакцину, последствий действия которой мы не знаем. Украина прежде всего основывает свое решение на том, чтобы выбрать безопасную вакцину", – отметил глава государства.

Отметим, Украина может получить первые партии вакцины против коронавируса COVID-19 в середине или в конце января. Сейчас государство ведет работу для решения этого вопроса в двух направлениях – в рамках механизма COVAX и через прямую закупку препаратов за средства госбюджета, сообщил исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин.

Наше государство планирует обезопаситься 8 млн доз, которые покроют необходимость прививки для 4 млн граждан (вакцинация осуществляется в два этапа).

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по мнению директора отдела Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по иммунизации Кэтрин О'Брайан, принудительная вакцинация против коронавируса является не лучшим вариантом. Убеждение в необходимости прививки – гораздо полезнее и эффективнее, сказала она.