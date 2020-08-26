Зеленский: Украина не будет вмешиваться в выборы в Беларуси, это их дело

Украина не будет вмешиваться в выборы в Беларуси, из-за результатов которых в Минске от 9 августа продолжаются массовые протесты.

Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью Euronews. Глава государства отметил, что это внутренние дела страны.

"Я скажу это честно, но не как президент Украины. Я вовсе не хочу вмешиваться в белорусские выборы и я не буду этого делать. Украина не будет вмешиваться. Это их внутренние дела", – сказал он.

В то же время президент посоветовал Александру Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, провести новые выборы, обеспечить к ним доступ всех кандидатов и не препятствовать международным наблюдателям.

"И уже после этих результатов – вопросов не осталось бы. И я уверен в этом. Если бы Лукашенко выиграл – значит так, если кто-то другой – значит кто-то другой. И все бы успокоились, без кровопролития. Это было бы честно и вошло бы в историю", – сказал президент.

Также он отметил, что не желает белорусам украинского сценария 2014 года, имея в виду кровопролития и смерти активистов на Майдане Незалежности во время Революции Достоинства из-за действий власти.

"Я бы не пожелал им тех же событий, которые были у нас в 2014 году. Я не хочу, чтобы белорусы умирали, чтобы их убивали или какого-то другого серьезного кровопролития, вызванного правительством. Я не хочу этого, и поэтому я не хочу белорусскому народу такого же сценария", – подытожил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский осудил применение силы к гражданам Беларуси, которые вышли на протесты против действующей власти.