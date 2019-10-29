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30 октября • обновлено в 00:50
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"Как страшный диагноз и Apple в гараже": Зеленский удивил своей презентацией Украины

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Президент Владимир Зеленский, выступая на инвестиционном форуме RE:think. Invest in Ukraine, сравнил Украину с американской корпорацией Applе.

Мероприятие состоялось во вторник, 29 октября, в Мариуполе. Во время своей речи глава страны намекнул инвесторам, что у них есть шанс вложиться в Украину, передает "Апостроф".

"Вы точно слышали о бизнесменах, которые не поверили в Google или потеряли возможность приобрести WhatsApp за небольшую сумму. Украина – это страна возможностей", – сказал президент.

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Он отметил, что сегодня эти возможности "стучат в дверь", а второго такого шанса не будет. "Поэтому не упустите возможности, пожалуйста. "Не проспите" Украину", – призвал Зеленский.

Вера инвесторов, как добавил он, может привести к процветанию страны."Мы – Apple, начинающая свой путь в гараже. Лэнс Армстронг, которому поставили страшный диагноз. Но мы точно знаем, что на смену самой темной ночи непременно приходит очень яркий рассвет", – сказал Зеленский.

Он также назвал выигрышные стороны Украины: благоприятный климат, выгодное географическое положение, неисчерпаемый сельскохозяйственный и индустриальный потенциал, "трудолюбивые и талантливые люди".

"Все это – наши ответы на один вопрос: Why should you invest in Ukraine (почему нужно инвестировать в Украину)", – заявил президент.

Зеленский добавил, что хотел бы, чтобы история экономического чуда Украины была написана в учебниках рядом с кейсами Японии, Южной Кореи и Сингапура.

Зеленский на форуме

Зеленский на форуме

ДонПресс

Отметим, на выступление президента отреагировал блогер и политолог Алексей Голобуцкий, опубликовав в Telegram-канале мем с основателем Applе Стивом Джобсом.

Как писал OBOZREVATEL, на форуме в Мариуполе Владимир Зеленский также заверил, что Украину в ближайшем будущем ждет экономический прорыв.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Мариуполь
Теги
политика Apple
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Starik Nik
Starik Nik
На жаль, можливості лише для нащадків бланків-бронштейнів...
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