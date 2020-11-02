Конституционный кризис в Украине: Зеленский и Разумков поставили "слуг" перед сложным выбором

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от депутатов Верховной Рады, в том числе и от своей фракции "Слуга народа", проголосовать за его законопроект для разрешения конституционного кризиса.

Он связан с недавним решением Конституционного Суда об отмене антикоррупционных обязательств Украины перед международными партнерами. Президент считает, что этим КСУ поставил страну на грань катастрофы, и пообещал "жесткую перезагрузку всей системы".

Все бы неплохо, только есть множество "но". Как украинские политики собираются выходить из конституционного тупика – читайте в материале OBOZREVATEL.

Украина может быть втянута в "кровавый хаос"

Итак, украинский политикум, в том числе и нардепы, оказался перед дилеммой – как же решить нынешний конституционный кризис так, чтобы не разозлить общество, европейских партнеров, не потерять драгоценный безвизовый режим (получили благодаря антикоррупционным обязательствам. – Ред.), при этом еще соблюдать закон и не превышать полномочий. У каждой фракции свое виденье, соответственно – свои законопроекты для решения проблемы.

Например, Зеленский призывает парламентариев поддержать его законопроект №4288 "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству". В своем аудиобращении к "слугам" он заявил о необходимости принятия жесткого решения. Мол, их недавнее решение по антикоррупционным обязательствам Украины поставило страну на грань катастрофы. "Либо страна снова будет втянута в кровавый хаос, либо государство как система прозрачных правил и договоренностей снова прекратит свое существование", – отметил он.

А теперь поподробнее. Законопроект Зеленского, которым он требует прекратить полномочия всех 15 судей КС и признать его решение об отмене декларирования "ничтожным", написали на Банковой, по сути, за одну ночь. Он уже вызвал немалые споры в экспертной среде хотя бы потому, что согласно закону КСУ – это коллегиальный орган, члены которого назначаются на 9 лет, а перечень оснований, по которым их полномочия можно прекратить, четко прописан в Конституции.

Ни по одному из них уволить всех судей невозможно. Но позиция Офиса президента, судя по словам представителя президента в КСУ Федора Вениславского, в уникальности сложившейся ситуации. Мол, своим решением Конституционный Суд фактически вызвал антиконституционный переворот. А президентский законопроект направлен на защиту более весомых ценностей: суверенитета и национальной безопасности Украины.

Но, как бы не хотели на Банковой потушить пожар, против Основного Закона не попрешь. Согласно Конституции, увольнять судей Конституционного Суда могут только по ряду причин: состояние здоровья, грубое или систематическое пренебрежение своими обязанностями. Любой другой способ устранения их с должности или прекращение их полномочий является незаконным, они в полном составе смогут восстановиться. А назначение нового состава может привести к ситуации, когда в государстве будут функционировать два конституционных суда.

"Я ответственно заявляю: законопроект №4288 президента Зеленского, который написали за ночь, имеет признаки конституционного переворота в Украине. Инициатива президентская, давайте указом президента решение КСУ отменим, зачем ввязывать в эту неконституционную процедуру парламент. Коллективную ответственность никто нести не должен", – заявил еще 30 октября председатель КСУ Александр Тупицкий.

Спикер Разумков предложил свое решение проблемы

На заседании согласительного совета депутатских фракций, которое прошло утром 2 ноября, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков предложил иной законопроект для решения проблемы. По его мнению, можно законодательно вернуть электронное декларирование и криминальную ответственность за незаконное обогащение, а потом за два месяца доработать его. Этот законопроект депутаты якобы считают более реальным по продвижению, чем президентский.

OBOZREVATEL обратился к "слугам" с вопросом, как же решить конституционный кризис и чей законопроект имеет шансы быть принятым хотя бы за основу. В частности, заместитель председателя депутатской фракции партии Евгения Кравчук отметила, что комментировать сможет только после заседания фракции вечером 2 ноября.

В идеале "слуги" хотели бы проголосовать за какой-то из своих законопроектов до конца текущей недели. Пока неясно, будет ли у них большинство голосов, если учесть, что практически у каждой фракции свое виденье выхода из конституционного кризиса и не одного зарегистрированного законопроекта по этому поводу.

"Во фракции есть поддержка президентского законопроекта, посмотрим, хватит ли голосов. Но в комитете по вопросам правовой политики его пока не рассматривали. Думаю, однозначно нужно возвращать то, что Конституционный Суд признал неконституционным. Это электронное декларирование, полномочия НАПК. Судьи должны быть выведены из-под общего порядка по рассмотрению их дел о коррупционных нарушениях. Для этого нужно время, чтобы Кабмин разработал соответствующую позицию. В части статуса судей – вопрос по каждому нужно решать индивидуально", – сказала OBOZREVATEL депутат от "Слуги народа", доктор юридических наук и профессор Ольга Совгиря.

С чего все началось

27 октября КСУ признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства. На практике это бы значило, что электронное декларирования для всех госчиновников отменяется, а в декларации можно вносить недостоверные данные, так как ответственность за это просто декриминализовалась, а полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, по сути, утрачивались.

Это решение вызвало настоящий скандал и в обществе, и в политикуме, в том числе европейском. Из-за угроз отменить безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом через два дня Зеленский созвал заседание СНБО, на котором доступ к реестру электронных деклараций был восстановлен. А уже в ночь на 30 октября он предложил Верховной Раде прекратить полномочия всех 15 судей КСУ. В Единый реестр досудебных расследований внесли уголовное производство о "захвате государственной власти судьями КС".

Для решения кризиса 2 ноября было запланировано собрание судей КСУ, но утром того же дня стало известно о его переносе. Вместо этого суд рассматривал вопрос о рынке земли. В тот же день Тупицкий не пришел на допрос в Госбюро расследований. Его вызывали по делу о возможном влиянии преступной организации на работу хозяйственных судов и принятие ими неправосудных решений в интересах приближенных лиц.