Зеленский только спустя сутки вернулся в Украину из Омана: появились фото

Самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским на борту приземлился в Киеве в 02:37 9 января. Он вернулся из Омана только спустя сутки после трагедии в Иране.

Об этом сообщается на странице программы "Схемы" в Facebook. Он прилетел в аэропорт "Киев" (Жуляны) чартерным рейсом. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как пишут журналисты, после приземления к самолету подъехал автомобиль Mercedes-Benz Vito, который направился на Банковую и за 15 минут заехал на территорию Офиса президента.

Зеленский только спустя сутки вернулся в Украину "Схемы"

На улицах вокруг ОП при этом заметили скопление сотрудников государственной охраны.

"Интересно, из чьего кармана будет оплачен этот перелет президента – стоимость которого может достигать нескольких десятков тысяч долларов? Особенно учитывая то, что раньше Офис президента настаивал, что Зеленский полетел в Оман "с семьей рейсовым самолетом за собственные средства", – сказано в сообщении.

Ранее журналистка "Страны" Светлана Крюкова заявляла, что стоимость чартера у данной компании на данном самолете (самолет для бизнес-поездок Bombardier Global Express 6000. Год выпуска – 2014. Оператор – Vista Jet (Мальта). Бортовой номер 9H-VJN, номер рейса VJT861) составляет от 65 тысяч долларов (если в Маскат борт прилетел с пассажирами) до 100 тысяч (если прилетел пустой специально под заказ). При этом она обвинила пресс-службу украинского президента в том, что она соврала о его срочном вылете.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Зеленского жестко раскритиковали из-за его отдыха в пятизвездочном отеле на берегу Омана. Украинскому лидеру напомнили, что пока он отдыхает на новогодние и рождественские праздники, то наши воины мерзнут в окопах на Донбассе, защищая страну.

После того, как разгорелся скандал, пресс-служба Зеленского заявила, что он встретился в Омане с главой МИД султаната Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. Они обсудили укрепление отношений между странами, в частности сделали акценты на наращивании торгово-экономического сотрудничества.

Примечательно, что пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель тоже успела оскандалиться во время резонансного обсуждения отдыха президента.

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