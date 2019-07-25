"Зеленский теперь может все": Казарин указал на опасность

После парламентских выборов в Украине фактически исчезла система сдержек и противовесов. Полную власть в стране получил президент Владимир Зеленский.

Такое мнение выразил журналист Павел Казарин, передает "Крым.Реалии". Он отметил, что теперь никаких переговоров в Раде между партиям и главой государства не будет.

"Каждому президенту приходилось согласовывать собственные "хочу" – с парламентскими. Создание коалиции всегда напоминало торги – когда за лояльность фракций или отдельных депутатов триумфатору гонки приходилось идти на компромиссы. Отныне все это в прошлом. Единственная дискуссия, которая возможна в стране – это дискуссия внутри одной-единственной партии. "Слуга народа" не зависит от других парламентских фракций", – отметил Казарин.

Он добавил, что теперь Владимир Зеленский будет контролировать не только свой офис, но и парламент, Кабинет министров, силовой блок и исполнительная власть.

"Пульт управления государством отныне находится в руках одного человека. Кто-то этому радуется. Кто-то встревожен. Но ни сторонники, ни противники эту ситуацию изменить не в силах. Для полноты картины президенту осталось лишь заручиться поддержкой мэров и местных советов", – считает Казарин.

"По сути, Владимир Зеленский теперь может все. На уровне институтов его ничто не ограничивает. В президентских руках теперь сконцентрирован тот объем полномочий, который не позволит Зеленскому кивать на их недостаток", – добавил журналист.

По его словам, проблема заключается в том, что никто не может уверенно говорить о том, на какие желания Зеленский растратит власть.

Владимир Зеленский УН

"Это могут быть давно назревшие реформы, которые выведут страну из инерции и застоя. Или наоборот – череда ошибок, за каждую из которых мы заплатим фрустрацией и качеством жизни… Зеленскому уже не удастся объяснить Западу "непроведение" реформ противодействием парламента или Кабмина", – пишет Казарин.

Он уточнил, что также новый президент может решить, что западные условия ему не подходят.

"Но в этом случае украинские граждане смогут убедиться в том, как глубока бывает кроличья нора. А те, кто твердят, что "хуже уже не будет", смогут убедиться в своей неправоте", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Казарин заявил, что Владимир Зеленский стал президентом Украины, потому что выбрал беспроигрышную стратегию, позволяя избирателям самим придумывать ему образ.

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