Зеленский связался с представителями ЕС и ООН из-за пандемии: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, а также с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, во время которых обсуждалась ситуация в стране и мире из-за пандемией коронавируса.

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Отмечается, что в первую очередь глава государства выразил поддержку шагам, которые применяют институты ЕС и ООН для борьбы с распространением болезни в Европе и Америке, а также преодоление негативных экономических последствий, вызванных вспышкой COVID-19. Об этом сообщает пресс-лужба ОПУ.

Кроме этого, он отметил важность скоординированных усилий для преодоления пандемии, решение гуманитарных вопросов, с которыми сталкиваются граждане Украины и других стран мира, а также сохранении беспрепятственного движения товаров через границы.

"Полностью поддерживаю вашу позицию по сохранению "зеленых" коридоров для товаров. Мы должны сделать все возможное для поддержки наших экономик", – сказал Зеленский Шарлю Мишелю.

В Офисе президента проинформировали, что глава Европейского совета положительно отметил недавнее принятие украинским парламентом законов об обороте земель сельскохозяйственного назначения и о регулировании банковской деятельности. Со своей стороны Зеленский рассказал ему также о ситуации с безопасностью на Донбассе и состоянии реализации договоренностей, достигнутых во время парижского саммита в нормандском формате.

"Стороны согласились с недопустимостью искусственной инструментализации пандемии коронавируса для политических целей, а также подтвердили необходимость в сохранении санкций в отношении Российской Федерации до полного восстановления территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ", – добавляют в ОПУ.

В то же время отмечается, что такие же вопросы Зеленский обсуждал и с генсеком ООН Антониу Гутерришем – роль ООН в борьбе с пандемией коронавируса в мире и поддержку Украины.

"Для Украины важно получить финансовую поддержку в рамках Глобального плана гуманитарного реагирования ООН в сумме предусмотренных 165 миллионов долларов", – сказал Зеленский.

Владимир Зеленский и Антониу Гутерриш, Шарль Мишель

Собеседники также обсудили возможности оказания помощи Украине в борьбе с пандемией.

"Просим оказать содействие в привлечении возможностей ВОЗ для координации сотрудничества украинских специалистов-вирусологов, которые работают над вакциной против коронавируса с иностранными партнерами для консолидации соответствующих международных усилий", – подчеркнул президент.

Кроме этого, говорится в сообщении его пресс-службы, Зеленский "привлек внимание генсекретаря ООН к попыткам использования кризиса в связи с коронавирусом в политических целях", когда прослеживаются попытки искусственно привязать вопрос снятия санкций, которые необходимы для борьбы с пандемией.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский 1 апреля срочно обратился к украинским из-за коронавируса. Он отметил, что в Украина ежедневно борются с распространением COVID-19.

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