"Зеленский станет врагом России": Портников указал на уловку Кремля в формуле Штайнмайера

Используя "формулу Штайнмайера", Россия пытается узаконить оккупационные власти на оккупированной части Донбасса.

Такое мнение в блоге на "Грани.ру" высказал украинский публицист Виталий Портников. Он считает, что из-за этого в переговорном процессе по Донбассу президент Украины Владимир Зеленский "застрял" на том же месте, что и пятый глава страны Петр Порошенко.

Портников пояснил, что украинская сторона могла бы согласиться на применение формулы в случае выведения российских войск из востока страны и проведения там честных выборов без вмешательства РФ. Однако, это не в интересах Кремля.

Виталий Портников и Владимир Зеленский Коллаж

"Но Москва что такое свободный выбор просто не понимает – или притворяется, что не понимает. Кремль хочет организовать на Донбассе фейковые выборы – такие, как в России, только хуже. Никакие войска никто выводить не собирается. От Украины требуют одного: чтобы она признала такие выборы и еще помогла признанию со стороны ОБСЕ.

Практически Россия требует от Украины узаконить и легитимизировать оккупацию. А поскольку этого опять не происходит... участники постыдного процесса бесятся и обвиняют во всем украинскую сторону. И объясняют, что Зеленский "не оправдал", – написал публицист.

По его словам, российские чиновники "по-прежнему считают, что украинское руководство нужно просто "нагнуть", а недовольных в Киеве и других украинских городах – просто разогнать". "И если это не получается – значит, плохо разгоняют. Ведь в России же все выходит!" – отметил журналист.

"И эта неспособность представителей Кремля делать выводы всякий раз загоняет любой российско-украинский диалог в тупик и делает любого украинского президента – за исключением разве что беглеца Януковича – врагом России", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее росСМИ распространили информацию о том, что Украина якобы отказалась подписывать обязательство о выполнении "формулы Штайнмайера".

Министр иностранных дел Вадим Пристайко же заявил, что согласился на "формулу Штайнмайера" еще 2 сентября.

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского на это ответили, что ничего не знают о согласовании формулы.

Также была озвучена позиция представителя Украины в Минске, второго президента Леонида Кучмы. Его пресс-секретарь заявила, что Украина не имеет возражений, если будут выполнены все требования Минска.

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